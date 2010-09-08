-MÜSLÜMANLAŞMAYA KARŞI ''DAHA ÇOK ÇOCUK'' LONDRA (A.A) - 08.09.2010 - Vatikan'dan üst düzey bir yetkili, İngiliz Daily Telegraph gazetesine verdiği demeçte, "Avrupalı Hristiyanlara daha fazla çocuk yapmaları, yoksa Avrupa'da Müslümanların çoğunlukta olacağı" uyarısında bulundu. İtalyan Rahip Piero Gheddo, Avrupalılar arasındaki düşük doğum oranları ve Avrupa'ya gelen çok sayıda Müslüman göçmen nedeniyle, bu kıtada birkaç nesil içinde İslam'ın egemenliğinin mümkün olabileceğini kaydetti. "Bu konunun ciddiye alınması gerektiğini" ifade eden Gheddo, İtalya'dan örnek gösterdi. Gheddo, kürtaj ve parçalanan aileler yüzünden İtalya'da yılda 130 bin kişinin azaldığını ve ülkeye yılda gelen 200 bin yasal göçmenden yarısının Müslüman olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili Hristiyanları da suçlayan Gheddo, Avrupalıların giderek daha fazla dinsiz olduklarını ve bu boşluğun İslam ve diğer dini güçler tarafından doldurulduğunu savundu. Gazete, Avrupa'da nüfusun yüzde 2,4'ünü oluşturan Müslümanların sayısının geçen 30 yılda iki kat arttığı ve bu oranın 2015 yılına kadar tekrar iki katına çıkmasının beklendiği bilgisine yer verdi. Daily Telegraph ayrıca, geçen yıl Lizbon patriği Kardinal Jose Policarpo'nun, Katolik kadınları Müslüman erkeklerle evlenmemeleri konusunda uyardığını hatırlattı. Haberin sonunda, Vatikan'ın, Türkiye'nin AB üyeliğine, "Müslüman bir ülkenin Avrupa kıtasının Hristiyan mirasını paylaşamayacağı gerekçesiyle karşı çıktığı" ifadesine de yer verildi.