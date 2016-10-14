Müslümanların oyları Clinton’a gidecek

ABD'de yaşayan Müslüman seçmenler arasında yapılan ankete göre, 8 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde oy kullanacak Müslümanların yüzde 70'inden fazlası tercihini Demokrat Parti’nin adayı Hillary Clinton'dan yana kullanacak.

Donald Trump, birçok kez Müslümanlara karşı ayrımcı bir dil kullanmıştı. Trump'ın seçim kampanyası ofisinden yapılan açıklamaya göre, tanınmış iş adamı, kamuoyu araştırmalarında "Müslümanların önemli bir kısmının Amerikalılara karşı nefret beslediğinin" görüldüğünü iddia etmişti ve Müslümanların ABD’ye alınmaması gerektiğini savunmuştu.

Yeni Şafak’ın haberine göre, araştırma, ülke genelinde kayıtlı Müslüman seçmenler arasında 27 Eylül-5 Ekim arasında 800'den fazla kişiyle telefonla görüşülerek gerçekleştirildi.

Ankete göre, Müslümanların yüzde 86'sı oylarını kullanmak üzere sandığa gidecek.

Çalışma, eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Müslümanlar arasındaki en popüler isim olduğunu ortaya koydu.

Ankete göre Müslümanların yüzde 72'si tercihini Clinton yana kullanacağını belirtirken, seçim kampanyasına başladığından beri Müslümanlara ve göçmenlere karşı çıkmasıyla dikkati çeken Cumhuriyetçilerin adayı Trump'a oy vereceklerin oranı yüzde 4.

Müslümanların yüzde 3'ü Yeşil Parti'nin adayı Jill Stein'e, yüzde 2'si ise Özgürlükçü Partin'in başkan adayı Gary Johnson'a oy verecek. Kararsız Müslümanların oranı ise yüzde 12.

Ankete katılanların yüzde 62'si muhafazakar çizgideki Cumhuriyetçi Parti’nin Müslümanlara karşı yaklaşımını dostça bulmazken, Demokrat Parti'nin kendilerine karşı dostça olmadığını savunan Müslümanların oranı ise yüzde 2.

Müslüman seçmenler için en öncelikli konular insan hakları, eğitim, istihdam, ekonomi, Müslüman öğrencilere yönelik ırkçılık ve ayrımcılık, terörizm ve ulusal güvenlik.

Seçim atmosferinin de etkisiyle Müslümanların yüzde 85'i ABD'deki İslamofobi ve Müslüman karşıtlığının son bir yıl içerisinde arttığına inanıyor.

Robert de Niro, Trump'a sert çıkmıştı

Dünyaca ünlü aktör aktör Robert de Niro, ABD’de insanları oy kullanmaya teşvik etmeyi amaçlayan “Geleceğin için oy kullan” #VoteYourFuture kampanyası kapsamında paylaştığı videoda Cumhuriyetçi aday Donald Trump’a "domuz", "köpek" ve "aptal" sözleriyle seslendi.