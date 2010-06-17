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Dünya

Müslümanlar'ın Obama'ya güveni azalıyor

Dünya genelinde düzenlenen bir ankette, Müslümanlar ABD'den rahatsız olmaya devam ettiği ortaya çıktı.

17 Haziran 2010 03:00

T24 - Dünya çapında yapılan bir anket, Müslümanların ABD'den rahatsız olmayı sürdürdüğünü ve ABD Başkanı Barack Obama konusunda giderek hayal kırıklığına uğradığını gösterdi.


  


Pew Küresel Yaklaşımlar Projesi ve Pew Araştırma Merkezi'nin anketi, ABD'nin imajının çok sayıda ülkede güçlü olduğunu ve George Bush'un başkanlık döneminden çok daha iyi olmaya devam ettiğini ortaya koydu.


ABD ve 21 ülkede Nisan ve Mayıs aylarında yapılan ankette, 7 Müslüman ülke arasında yer alan Türkiye, Mısır ve Pakistan'da ABD'ye olumlu yaklaşım yüzde 17 oranındayken, Ürdün'de bu oranın yüzde 21 olduğu gözlendi.



Nijerya'nın Obama sevgisi bitmiyor



Müslümanların nüfusun önemli bir bölümünü oluşturduğu ülkelerde ABD hakkında olumlu görüş bildirenlerin oranının Lübnan'da yüzde 52, Endonezya'da yüzde 59 ve Nijerya'da yüzde 82 olduğu tespit edildi.


Ankette, söz konusu 7 ülkede, Obama'ya güven duyan Müslümanların oranının geçen yıla kıyasla düşüş gösterdiği, sadece Nijerya ve Endonezya'da Müslümanların çoğunluğunun Obama'ya güvendiklerini söylediği, Obama'ya güvenin en düşük olduğu ülkenin ise yüzde 8 oranıyla Pakistan olduğu görüldü.


Anket aynı zamanda Türkiye, Ürdün, Mısır, Endonezya, Lübnan ve Pakistan'da halkın büyük bölümünün ABD'nin bir gün kendi ülkelerine tehdit oluşturabileceği görüşünde olduğunu ortaya koydu.


Pew Başkanı Andy Kohut, anketle ilgili olarak, "Müslümanların Barack Obama ile ilgili hayal kırıklığına uğradıkları hissine kapılıyorsunuz" derken, bu durumu, ABD'nin İsrail-Filistin sorununa ilişkin politikasından duyulan hoşnutsuzlukla ve Obama'nın Kahire konuşmasının yarattığı beklentilerle ilişkilendirdi.



Obama'ya güven 14 ülkede geriledi



Ankete katılan diğer ülkelerde ise ABD ve Obama'nın genel anlamda daha iyi karşılandığı belirtilirken, Almanya ve İspanya'da 10 kişiden 6'sının ABD'ye olumlu baktığı, ABD'nin imajının Rusya, Çin, Fransa, Arjantin, Güney Kore ve Japonya'da da Bush dönemine göre önemli ölçüde daha iyi olduğu görüldü.


Obama'nın büyük ölçüde desteklendiğini gösteren ankette, ABD Başkanı'na duyulan güven oranlarının ise 14 ülkede düştüğü görüldü.


Pew'in anketinin, İsrail'in 31 Mayıs'ta Gazze'ye yardım götüren gemilere düzenlediği, dünya çapında kınanan saldırısından önce yapıldığına dikkat çekildi.


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