Müslümanların Obama'ya güveni azaldı

T24 - Son yapılan bir araştırma, Müslümanların Başkan Barack Obama’ya güveninin azaldığını ortaya koyuyor.



Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan son kamuoyu araştırmasına göre başta, Türkiye’nin bulunduğu yedi Müslüman ülkede Başkan Obama’ya yönelik güvende düşüş kaydedildi. Obama geçen yıl göreve geldiğinde Müslüman dünyasına yaklaşma konusunu dış politika önceliği yapmıştı.



Yapılan kamuoyu yoklamasına göre Türkiye, Mısır ve Lübnan’da Obama’ya duyulan güven yüzde 10 oranında azaldı. Yapılan ankette Türklerin yüzde 23’ü Başkan Obama’ya güven duyduklarını bildirdi. Türkiye gibi Obama’nın geçen yıl ziyaret ettiği Mısır’da da Başkan’a güven yüzde 31’e düştü. Lübnan’da da bu oran geçen yıla kıyasla yüzde 45’ten yüzde 35’e indi.



Nijerya ve Endonezya’daysa Başkan Obama yaşanan düşüşe rağmen popülerliğini koruyor. Barack Obama çoçukluğunu kısmen Endonezya’da geçirmişti.



Nisan ayında yapılan kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre Türkiye, Mısır ve Pakistan’da Amerika’ya duyulan güven yüzde 17, Ürdün’de ise yüzde 21 olarak açıklandı.





