Müslümanları yük olarak görüyorlar

T24- Almanya'da yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın çoğunun "ülkede yaşayan Müslümanları bir yük olarak gördüğünü" ortaya koydu.



"Financial Times Deutschland" gazetesi, Allensbach Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, Alman halkının yüzde 55'inin, Müslüman göçmenlerin "ülkeye ekonomik kazanç sağlamaktan çok sosyal ve maddi zarara neden olduğuna inandığını" yazdı. Ankete katılanların sadece beşte birinin bunun aksine inandığı belirtildi.



Almanya'nın doğusundaki eyaletlerde yaşayanların endişelerinin daha fazla olduğunu yazan gazetede, araştırmaya göre doğu eyaletlerinde yaşayanların yüzde 74'ünün, batı eyaletlerde yaşayanların ise yüzde 50'sinin Müslüman göçmenler hakkında olumsuz görüşlere sahip olduğu kaydedildi.



Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulunun eski üyesi Thilo Sarrazin'in "Almanya'nın eğitimsiz göçmenlerden dolayı doğal olarak aptallaştığı" görüşüne de halkın üçte birinden fazlasının inandığı belirtilen haberde, Sarrazin'in, göçmenlerin Almanlara göre daha eğitimsiz olduğu ve daha fazla çocuk yaptığı tezlerine de özellikle ülkenin doğusundaki eyaletlerde halkın yüzde 37'sinin inandığı, yüzde 33'ünün ise bu tezleri reddettiği ifade edildi.



Sarrazin'in tezlerinin genel olarak doğru olduğuna inananların oranının da yüzde 60, bunlara karşı çıkanların oranının ise sadece yüzde 13 olduğu kaydedildi. Halkın diğer kısmının ise bu konuda görüşü olmadığı bildirildi.



