Müslümanları kızdıran reklam

T24 - Altı iç çamaşırı üstü burka reklamı büyük tepki topladı. Bir iç çamaşırı firması internet reklamında önce jartiyer giyen bir kadının üzerine yalnızca burka giymesini gösterip “Herkes için her yerde seksilik” sloganını kullanması Müslümanları kızdırdı.



VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ:





Almanya’da bir iç çamaşırı markasının reklamlarında burkayı kullanması Müslüman kadın ve erkeklerden büyük tepki çekti. Alman iç çamaşırı markası Liaison Dangereuse’in dört ay önce internette yayınlamaya başladığı reklam, arka planda bir tür Orta Doğu müziği çalarken esmer bir kadının duş aldıktan sonra vücuduna nemlendirici sürmesiyle başlıyor. Gözlerine maskara süren kadın daha sonra önce iç çamaşırını giyiyor, sonra da jartiyerini takıyor. Topuklu ayakkabılarını da giyerek aynada kendisini izlemeye başlayan oyuncu, reklamın son sahnesinde ise, üzerine burkasını geçiriyor. Bunun ardından ekranda “Sexiness for Everyone, Everywhere” yani “Herkes için her yerde seksilik” yazıyor. Firmanın çektiği reklam filmi, internette kıyameti kopartırken, firma, baskılara boyun eğmeyeceklerini, reklamı tüm Avrupa’daki sinema ve televizyonlarda ekrana getireceklerini söyledi. Öte yandan Islamineurope.com gibi siteler “ahlak ve erdemi temsil eden burkayı cinsellikle bağdaştıran” reklamı protesto ediyor.