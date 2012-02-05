Müslümanları kızdıracak afiş



T24- Belçikalı aşırı sağ parti Vlaams Belang’ın lideri Filip Dewinter, partinin ‘Kadınlar İslamileştirmeye Karşı” kampanyası çerçevesinde kızı An-Sofie Dewinter’in (19) bikini ve peçe ile poz verdiği bir afiş hazırlattı.









Vatan'ın haberine göre, Belçika’da Türk ve Müslüman karşıtı kampanyalarıyla bilinen ırkçı parti Vlaams Belang Partisi’nin lideri Filip Dewinter yeni Müslüman karşıtı kampanyasına 19 yaşındaki öz kızını da alet etti. Dewinter, hazırladığı afişe kızı An-Sofie’nin başı örtülü, bikinili vücudunun üstünde “Özgürlük mü İslam mı, seçimini yap!” yazıyor. Bu fotoğrafta İslam’da kadının statüsüne dikkat çektiğini öne süren ırkçı lider, kızının yüzünü kapatıp vücudunu açtığı provokatif halini afiş yaparak seçim kampanyasında kullanacağını dile getirdi. Kadınların İslam’ın kurbanı olduğunu öne süren Dewinter, “Bu kadınları özgürleştirmemiz lazım. Kızımın böyle bir sosyal meseleye parmak basmasını sonuna kadar destekliyorum” şeklinde konuştu.





Soyunma fikrini kızı vermiş





Belçika basınına konuşan An-Sofie Dewinter, verdiği bu pozla babasının partisi tarafından kullanıldığını düşünmediğini hatta çıplak fotoğraflı kampanya fikrinin kendisinden çıktığını dile getirdi. An-Sofie, “Bu açıklamayı kendim yapmak istedim. Fikri babama ben verdim. Peçenin tam olarak karşıtı çıplaklık. Kampanyada da buna dikkat çektik. Müslüman gruplar tarafından ölüm tehditleri alıyorum, ama umurumda değil. Bir kadın olarak kadınların İslamlaştırılması konusuna dikkat çekmek istedim” açıklamasında bulundu.





Irkçı liderin kızı, “Sen istediğin kıyafeti seçmekte özgürsün. Müslüman kadınlar da peçe giymeyi seçiyor, bu özgürlük değil mi?” sorusunu, “Bu kadınların seçim şansı olsa her gün tüm vücutlarını örtmezler. 2012 yılındayız ve kadınlar kendilerini çekici hissettikleri kıyafetleri seçebilmeli” şeklinde yanıtladı. Provokatif kampanyaya ilk tepki, “Shariah4Belgium” isimli İslami kuruluştan geldi. Bu posterlerin sokaklardan toplatılmasını isteyen kuruluşun lideri Ebu İmran, “Dewinter, kızının hayat kadını gibi poz vermesini istiyorsa kendi bileceği iştir. Demek ki kızının p...kliğini yaparak oy kazanmak istiyor. Ama buna İslam’ı alet etmesin. Şikayette bulunmayacağız, bu işi Belçika mahkemelerine bırakıyoruz” dedi.







Emirdağ kampanyası yapmıştı





Belçika’da ülkenin kuzeyindeki Flaman bölgesinin bağımsızlığını savunan ve seçim kampanyalarında defalarca Müslüman ve Türk karşıtlığını ön plana çıkaran ırkçı Flaman Partisi Vlaams Belang üç ay önce de Belçika’da yaşayan 60 binden fazla Emirdağlı’nın Afyon’a geri gönderilmesi için kampanya başlatmıştı. Emirdağlıların Belçika toplumuna entegre olamadığını ve geri gönderilmeleri gerektiğini savunan ırkçı parti, “Emirdağ’ın size ihtiyacı var” sloganıyla kampanyasını “olumlu” göstermeye çalışmıştı. Hatta partinin iki üst düzey ismi Emirdağ’a gidip ilçe belediyesini de kampanyaya alet etmek istemiş, ancak foyaları ortaya çıkmıştı.