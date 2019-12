Müslümanlar'dan ve Hıristiyanlar'dan ortak dua!

T24

Mısır’da gösterilerin aralıksız devam ettiği Tahrir (Kurtuluş) Meydanı bugüne kadar böyle bir gün yaşamadı. Protestoların 13’üncü gününde Mısır tarihinde dün ilk kez Hıristiyan ve Müslümanlar birlikte el ele, omuz omuza dua etti. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Meydanı dolduran 5 bin kadar göstericiden Müslüman olanlar öğle namazını kıldı. Ardından protestolarda güvenlik güçleri ve Mübarek yandaşlarının ateşinde ölen yaklaşık 300 protestocunun ruhuna dua okumaya başladı. Bu arada boynunda haç sallanan Kıpti Hıristiyan bir din adamı, “Tanrı ölenleri kutsasın” diye duaya başlarken hemen yanında elinde Kuran tutan bir Müslüman şeyh de papaza katıldı. Kalabalık ise, bu manzara sonrası “tek yumruk, tek yumruk” diye slogan atmaya başladı. Yılbaşında İskenderiye’de bir Kıpti kilisesine düzenlenen saldırıda 21 Hıristiyan’ın ölmesi ile yükselen din gerginliği, Mübarek karşıtlığında yerini dostluğa bırakıyordu.18 milyonluk başkent Kahire’de yaşam yavaş da olsa normale dönmeye başladı. 25 Ocak’ta protestoların başlamasından bu yana kaosun hakim olduğu kentte hükümet bir haftadır ilk kez, üç saatliğine de olsa bazı bankaların açılmasına izin verdi. Bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu.Mısır Merkez Bankası panik halinde para çekme ihtimaline karşı bankalara 36 milyar doları kullanıma açtı. Polisin bazı bölgelerde görev başı yapmasıyla birlikte özel döviz büroları ve petrol istasyonları da hizmet vermeye başladı. Pizza dağıtıcıları motosikletleriyle sokaklarda görünmeye başladı. Kuaförler ve güzellik salonları da kapılarını açtı. Protestocular dükkanlarını açan esnafa çiçek verdi. Gazete dağıtımındaki sıkıntılardan dolayı gelişmeleri televizyonlardan izleyen halka, ülkede yayımlanan tüm gazeteler de ulaştı. Tahrir’i dolduran göstericilerin liderlerinden biri yine de “Taleplerimiz karşılanana kadar sokaklardayız” mesajını verdi. Bazı protestocular ise Tahrir Meydanı’nda tankların altında uyudu. Amaç ise gece tankların çekilip onları tahliye etmek için kullanılmasını önlemekti.Ordu, kentte yaşamın normal akışına dönmesi için baskıyı artırıyor. Askerler, 2 Şubatta en az 11 kişinin öldüğü şiddetli çatışmalarda Mübarek yanlılarının göstericilere saldırmak için kullandıkları Tahrir yakınındaki 6 Ekim Köprüsü’nde mevzilendi. Mısır ordusu, meydan üzerindeki Mısır müzesinde de güvenliği arttırdı. Mübarek karşıtlarının meydana kurduğu barikatlar hâlâ dururken, Kahireliler meydanı doldurmaya başladı. Gecenin sakin geçtiği meydanda hâlâ çok sayıda gösterici, tankların buradan gitmesine engel olmak için önlerinde oturmayı sürdürüyor.Mısır’daki Mübarek karşıtı isyandan en çok tedirginlik duyulan İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu, Mısır sınırına inşa edilmesi öngörülen duvarla ilgili çalışmaların hızlandırılması talimatı verdi. Haaretz gazetesi, Sina’dan İsrail’e kaçak göçmen girişi ile kaçakçılığı önleme amacıyla başlatılan duvar çalışmalarıyla ilgili Netanyahu’nun hızlandırma talimatının, Mısır’da meydana gelen son olayların ardından geldiğine dikkat çekti. Mısır sınırına yapılan ve bir kısmı elektronik çitten oluşacak olan toplam 250 kilometrelik duvarla ilgili inşaat çalışmaları, kasım ayının sonuna doğru başlamıştı.Mısır’da hükümeti protesto eden muhalifler ile polis arasında yaşanan çatışmalara dair her gün yeni görüntüler ortaya çıkıyor. İskenderiye’de kaydedilen bir görüntü ise izleyenlerin kanını dondurdu. O görüntülerde polise kollarını açarak bağıran adamın polislerce nasıl vurulduğu tüm dehşetiyle gözler önüne serildi.Eski ABD Başkan Yardımcısı ve Irak savaşının mimarlarından Richard Cheney, Mısır’ı 30 yıldır yöneten cumhurbaşkanı için, “Hüsnü Mübarek, ABD’nin çok iyi dostudur” dedi. California’da eski başkanlardan Ronald Reagan’ın 100. doğum yılı töreninde konuşan Cheney, “Mısır köklü müttefikimizdir” ifadesini kullanarak, Mısır’daki durumla ilgili dikkatli olunması gerektiğini belirtti. “Bu konuda gizli diplomasi sürdürülmektedir” diyen Cheney, ABD Başkanı Barack Obama’ya da “kamuoyu önünde Mübarek’e baskı yapılmamalı” diye seslendi.Mısır Dışişleri Bakanlığı, bazı yabancı elçiliklerin ülkeye kaçak olarak silah sokmaya çalıştığını iddia etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Son günlerde Kahire’deki bazı yabancı elçiliklerin, dokunulmazlığa güvenerek, diplomatik çantalar içinde ülkeye bazı silahlar ve iletişim araçları getirmeye çalıştıkları tespit edilmiştir. Mısır yetkililerinin, kendilerinden izin alınması gereken silah ya da teknolojik gereçlere el koyma hakkı saklıdır.İki haftadır kan, gözyaşı ve isyan çığlıklarına sahne olan Mısır’ın başkenti Kahire’deki ünlü Tahrir Meydanı dün ilk kez barış ve sükunetin hakim olduğu gösterilere evsahipliği yaptı. Mısırlılar ellerine bayraklar salladı, kimileri udla şarkılar söyledi. Ülkede yılbaşında bir kiliseye kanlı saldırı sonrası dorukta olan Hıristiyan-Müslüman gerginliği bile yerini dostluğa bıraktı. Kuran ve haç aynı kareye girdi. Ancak Mübarek’e öfke dinmedi. İlginç kıyafetleriyle dikkat çeken bir Mısırlı gösterici ise meydanın neşe kaynağı oldu. Üzerinde sürekli Mısır bayrağı kıyafeti olan isimsiz kahraman kendi hazırladığı “Mısırlılar kendilerini temsil ediyor” pankartıyla siyasi mesaj da veriyor.Bazı protestocular Tahrir Meydanı’nda tankların altında adeta kamp kurdu. Amaç ise gece tankların çekilip onları tahliye etmek için kullanılmasını önlemekti. ABD Başkanı Barack Obama’nın “Yes We Can-Evet yapabiliriz” sloganı Mısırlı göstericilerin açtığı pankartlara da konu oldu.Antalya’da Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Antalya Temsilciliği üyeleri Mısır halkına destek gösterisi düzenledi. Kışlahan Meydanı’nda toplanan grup, “Yaşasın Mısır intifadası, kahrolsun Mübarek diktası” yazılı pankart açtı. Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek aleyhine sloganlar atan göstericiler, “Mübarek rejimine hayır”, dövizleri taşıdı.Başbakan Tayyip Erdoğan, Mısır’ın içişlerine karışmak gibi bir durumlarının olmadığı belirtererek, “Ancak burada sadece bir muhalif grubun attığı adım değil, Mısır halkının genelini kapsayan bir durum söz konusu. Temennimiz odur ki kan dursun. Mısır halkının elinde silah yoktur. Maalesef, onlara karşı silah kullanılmıştır” dedi. Erdoğan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında Mısır’da demokratik sisteme geçişin zeminini sağlayacak bir “Güven Yönetimi”nin kurulmasının geçici bir yöntem olabileceğini söyledi. ABD Başkanı Barack Obama ile Mısır’la ilgili bir kaç kez görüştüklerini ve tam bir görüş birliği içinde olduklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:“Bizim Mısır’ın içerdeki kararına müdahale gibi bir gayretimiz olamaz. Mısır’ın geleceğini, halkının demokratik iradesiyle göreceğiz. Biz bunun birer takipçisi olabiliriz oluyoruz. Temennimiz odur ki Mısır halkının bu hak ve özgürlükler noktasındaki demokratik iradesi karşılığını bulsun. Çünkü Mısır’ın huzuru, bölgeyi de çok olumlu şekilde etkileyecektir. Gelişmelere baktığımızda Mısır halkının kararlılığını görüyoruz. Bu kararlılık dalga dalga bütün vilayetlerine yansımış vaziyette. Mevcut yönetimden ciddi manada sıkıntı olduğu ortada. Ölü sayısını 500 civarı diyorlar. Bunun kesinlikte çok üzerinde olduğunu söylüyorlar. Halka karşı bunlar yapılmamalı. Halk ülkesine sahip çıkma noktasında. Şu ana kadar silahsız yaklaşım tarzını, yine aynı şekilde demokratik iradelerine saygı duyulması noktasında sürdürmelidir. En kısa zamanda demokratik geçiş sağlanmalıdır. Bunun zemini nasıl olacak? Bu zemine fırsat verecek bir güven yönetiminin, geçici bir seçim yönetimi olabilir.”Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ile önceki gün telefon görüşmesi yaptı. Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan Başbakanı’nın talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, ağırlıklı olarak Mısır’daki son gelişmeler ele alındı. Her iki Başbakan, konuyla ilgili yaptıkları diğer temaslar hakkında birbirlerine bilgi verdi. Tarafların görüş alışverişi önümüzdeki süreçte de devam edecek.