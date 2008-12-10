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Dünya

Müslümanlara özel sanal hayat

İnternetteki popüler sosyalleşme oyunlarına bir yenisi daha eklendi. Üstelik Müslümanlara özel...

10 Aralık 2008 02:00

İnternet üzerinden oynanan Second Life, The Sims gibi popüler sosyalleşme oyunlarına bir yenisi daha eklendi, üstelik Müslümanlara özel.

'Muxlim Pal' (Müslüman Arkadaş) adlı oyunun deneme sürümü Müslüman oyuncular için yayına başladı. Sanal bir dünyanın içinde, dünyanın dört bir yanından Müslümanlarla buluşmaya olanak sağlayan 'Muxlim Pal’ın, İslam dini ve kültürüyle daha çok insanı buluşturmayı hedeflediği belirtiliyor.

İbadet de var alışveriş de

Sitenin ibadet odalarında, gereken kıyafetleri giyinip ibadet edilebiliyor, ayrıca diğer oyunlarda olduğu gibi sanal parayla alışveriş yapılıp evinizi döşeyebiliyorsunuz.

Web sitesinin kurucularından Muhammed El Fatari, 'Muxlim Pal'ın sadece dini bir oyun olmadığını, Müslümanların hayat tarzını da oyun yardımıyla diğer din mensuplarına tanıtmayı hedeflediklerini söylüyor.

Herkesin kendi odası var

Oyunda Müslüman olsun ya da olmasın, her üyenin kendine ait bir odası var ve istedikleri gibi dekore edebiliyorlar. Siteye üye olmak ücretsiz ve her üyeye giysi almaları için 'Muxlim Pal' paraları veriliyor. İslami giysiler dışında almak istediğiniz başka şeyler varsa, gerçek para kullanıyorsunuz.

Her üyenin kendisine has bir karekteri var ve karekterinizin sayaçları yardımıyla, diğer arkadaşları ruh durumunuzdan haberdar edebiliyorsunuz.

Kur’an-ı Kerim dinleme olanağı da bulunan oyunun 2009'da resmen yayına başlayacağı belirtiliyor.

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