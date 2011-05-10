-MÜSLÜMANLARA HAKARET DOKUNULMAZLIKTAN ETTİ STRASBOURG (A.A) - 10.05.2011 - Avrupa Parlamentosu, Fransa'da Müslümanlara hakaret ettiği için yargılanması istenen aşırı sağcı parlamenter Bruno Gollnisch'in dokunulmazlığını kaldırdı. Parlamentonun bu kararının ardından Gollnisch, hakkında ''ırkçı nefreti körüklemek'' suçlamasıyla açılan davada Fransız mahkemesinde yargılanabilecek. Yabancı düşmanı, aşırı sağcı ULusal Cephe üyesi olan Gollnisch'in, ''Müslümanlar yurdumuzu işgal etti'' açıklaması, ırkçılıkla mücadele derneklerinin sert tepkisine yol açmış ve Avrupalı parlamenter aleyhinde dava açılması talep edilmişti.