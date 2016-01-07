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Dünya
Deutsche Welle

'Müslümanlar zan altında bırakılmasın'

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek, Köln'de yılbaşı gecesi yaşanan taciz olaylarından sonra ülkedeki tüm Müslümanların zan altında bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu.

07 Ocak 2016 11:58


Die Welt gazetesine açıklamalarda bulunan Mazyek, yılbaşı gecesinde Köln merkez tren garının çevresinde çok sayıda kadını taciz eden alkollü kişilerin ağır suç işlediğini vurgulayarak, "Ancak bu olayları din ya da kökene indirgersek çok büyük bir hata yapmış oluruz" dedi.

Saldırganların yabancı olmaları nedeniyle yaşananlara hassasiyetle yaklaşılması tavsiyesinde bulunan Aiman Mazyek, "Skandala dönüştürülüp, histeri ortamı yaratılmasına dikkat ederek, sorunun gözden kaçmasını engellemeliyiz" diye konuştu.

"Kökenle ilişkilendirmek yanlış"

Ağır cinsel taciz ve gasp olaylarının doğrudan kökenle ilişkilendirilmesini "Son derece tehlikeli" bir gelişme olarak nitelendiren Mazyek, aşırı sağ kesimin bu yöndeki çabalarını kınadı.

Ancak hukuk ve yasaların kökene bakılmaksızın işlediğini vurgulayan Konsey Başkanı, "Hiçbir etnik kökene veya kültüre bu bağlamda tenzilat yapılamaz. Yasalarımız herkes için geçerlidir ve bu ilkeye bağlı kalınmalı" şeklinde konuştu.

Failler aranıyor

Öte yandan polis, saldırganların arandığını açıkladı. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alınırken diğer saldırganların da yakalanabilmesi için görgü tanıklarından yardım talep edildi. Köln'de 90 kadın tacize uğradıkları gerekçesiyle karakollara başvurmuştu. Benzer olaylar Hamburg'da da meydana gelmiş, burada da çok sayıda kadın cinsel taciz ve gaspa maruz kaldıklarını beyan etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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