'Müslümanlar yüzünden radikalleştim'

Norveç'te 77 kişiyi öldürmekten yargılanan Breivik, 7 yaşındayken Türk bir diplomatın bisikletini kırdığını, 15 yaşındayken ise bir Pakistanlı vatman tarafından tokatlandığını anlattı. Breivik, çocukluğunda Müslümanlar tarafından gördüğü muamelelerin kendisinin radikalleşmesinde rol oynadığını söyledi.

Duruşmada Breivik, 7 yaşındayken arkadaşlarından birinin babası Türk diplomatın, bisikletini kırdığını, 15 yaşındayken ise bir Pakistanlı vatman tarafından tokatlandığını anlattı.

1995'te çok yakın bir arkadaşının Kosovalı Arnavut bir genç tarafından tramvay beklerken tehdit edildiğini belirten Breivik, ayrıca arkadaşlarından birinin kız kardeşinin bıçakla yaralandığını duyduğunu söyleyerek, bu olaydan da Müslümanların sorumlu olduğunu düşündüğünü ifade etti.

33 yaşındaki Breivik, ''ayrı ayrı ele alındığında, ciddi olmasalar da bu olayların toplamının Müslümanlarla ilgili fikrinin oluşmasına katkıda bulunduğunu'' belirtti.

Müslüman ailelerin Oslo'nun batısındaki ''şık mahallede'' bulunan devlet lojmanlarından yararlandığını da belirten Breivik, daha önce Norveç'te yapılan ırkçı saldırılardan da bahsetti.

Yargıcın Müslümanlarla olumlu bir deneyimi olup olmadığı sorusuna da Breivik, ''Müslümanlarla ilgili tek iyi şey onların çok vefalı olmaları. Onur onlar için önemli. Tartışma olduğunda yardıma ilk gelen onlar'' yanıtını verdi.

Daha önce psikolojik olarak cezai ehliyetinin olmadığı iddia edilen Breivik, uzmanlar tarafından son olarak nisan ayında incelenmiş ve 77 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden Breivik'in akıl sağlığının yerinde olduğuna hükmedilmişti.