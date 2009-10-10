Müslümanlar peçe ve çarşafa yasağı istedi

Müslüman Kanadalılar Kongresi, federal hükümete çağrıda bulunarak, ülke genelinde peçe ve çarşaf yasağı getirilmesini istedi.



Kongre adına yazılı açıklama yapan sözcü Farzana Hasan, çarşaf ve peçenin Kur'an ayetleriyle emredilmiş hükümler olmadığını belirterek, "Her iki giyim şekli de, İslami öğretiden ziyade Orta Doğu kültürünün birer parçasıdır" dedi.



"Yüzünüzü kapatmanız, kimliğinizi gizlemenizdir" diye konuşan Hasan, bu durumun Müslüman kadınlar açısından çoğu zaman güvenlik sorunu oluşturduğuna işaret etti.



Kanada'nın kadın-erkek eşitliğini anayasayla güvence altına aldığını hatırlatan Hasan şunları kaydetti:



"Konulacak yasak, zaten az sayıda olan, ama çoğu kullanmak zorunda olduğu için çarşaf giyip peçe takan Müslüman kadınlara özgürlüğünü verecektir. El Ezher Şeyhi Muhammed Tantavi de, peçe ve çarşafın Kur'an'da yer almadığına ilişkin fetva vermiştir. Kanada devletinin, bu ortaçağ kalıntısı kadın düşmanı uygulamasına son verme konusunda adım atmasını istiyoruz."



Farzana Hasan, getirilecek yasağın, başörtüsünü kapsamasını istemediklerini sözlerine ekledi.



Kanada İslam Kongresi'nin eski Başkanı ve Guelph Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muhammed El-Masri de, peçe ve çarşafın kültürel giysiler olduğunu belirterek, bunları dileyenin kullanabileceğini ifade etti. El-Masri, "İslam'ın örtünme emri, dünya kültürlerinde değişik uygulamalar bulmuştur. Önemli olan, dinin emir ve usulüne göre örtünmedir" dedi.



