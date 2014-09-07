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Deutsche Welle

Müslümanlar Merkez Konseyi tepkili

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, Wuppertal kentinde arka kısmında ‘Şeriat Polisi’ ibaresi bulunan yelekleri giyerek endişeye sebebiyet veren kişileri kınadı.

07 Eylül 2014 14:14


Konuya ilişkin olarak ‘Tagesspiegel am Sonntag' gazetesine açıklamalarda bulunan Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, “Bu yeni yetmeler bizim adımıza konuşmuyor” dedi. Mazyek sözlerini, “Bu kişiler dinimizi kötüye kullanıyorlar. Bu sivri ve bütünüyle anlamsız eylemleriyle Müslümanlara büyük zarar veriyorlar” şeklinde sürdürdü. Mazyek, söz konusu girişimin fazla üzerinde durulmaması çağrısı da yaptı.

Kuzey-Ren Vestfalya eyalet yönetimi de söz konusu yeleklerin giyilmesini cezaya tabi kılmayı hedefliyor. Eyaletin İçişleri Bakanı Ralf Jäger, WDR televizyonuna yaptığı açıklamada, polise bu konuda talimat verdiğini söyledi. Bakan, polise ‘kendini polis ilan eden bu kişilere karşı gerekenin yapılması’ konusunda talimat verildiğini kaydetti. Bakan bunun, polisin isminin istismar edildiği her tür nesneye el konulması ve kimlik tespiti yapılmasını da kapsadığını dile getirdi.

Wuppertal'de kendilerini ‘Şeriat Polisi' ilan eden ve arka kısmında ‘Şeriat Polisi' yazılı turuncu yelekler giyen bazı kişiler şehir merkezindeki hayata müdahil olarak halkı endişelendirmişti. Polisin verdiği bilgilere göre, gençleri etkileme ve kendi saflarına çekme amacı taşıyan bu kişilerin çoğu Selefi grupların mensubu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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