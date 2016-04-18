"Müslümanlar Brüksel saldırısını dans ederek kutladı"

Belçika Federal İçişleri Bakanı Jan Jambon'un, "ülkedeki Müslümanların büyük bölümünün Brüksel'deki saldırıları dans ederek kutladığı" yönündeki açıklaması siyasi gerilime yol açtı.

Hem hükümet ortağı partiler hem de muhalefet, bu açıklamanın "Müslümanlar'a karşı ayrımcılık" olduğu görüşünde.

Muhalafet, Jambon hakkında gensoru hazırlığında. Başbakan Charles Michel, bakana sahip çıktı. Jambon ise, "sadece gerçeği söyledim" diyerek geri adım atmıyor.

Belçika İçişleri Bakanı, hafta sonu Flamanca yayımlanan Standaart gazetesine verdiği söyleşide, ülkedeki Müslümanların büyük bir bölümünü Brüksel saldırılarına sevindiğini öne sürdü.

Bazı grupların, saldırıları üzerine Brüksel'in belli bölgelerinde sevinç gösterileri düzenleyip, kutlama yaptıklarını söyledi.

Jambon'a atfen, "Saldırılar sonrası dans edenler, polise taş atanlar. Gerçek sorun bu" başlığıyla verilen haber, ülkede siyasi gerilme yol açtı.

Hükümet ortağı Flaman Hıristiyan Demokrat Partisi (CD & V), İçişleri Bakanı'nın Müslüman toplumu damgalamaya hakkı bulunmadığını savundu. Jambon'u bu iddasını kanıtlamaya çağırdı.

Jambon'un sözlerinin, Müslümanlar açısından çok ağır bir suçlama olduğunu belirten Hıristiyan Demokratlar, bu tür bir açıklamanın bakanlık sorumluluğu ile bağdaşmadığını dile getirdi.



Başbakan sahip çıktı



Adalet Bakanı Koen Geens, ülkenin bütünlüğünü tehlikeye atan açıklamalardan kaçınılması uyarısında bulundu.

Belçika makamlarının bu dönemde öncelikli görevinin ulusal bütünlüğü korumak olduğunu vurgulayan Adalet Bakanı, "Benim yapmaya çalıştığım bu, o nedenle daha fazla yorum yapmayacağım" dedi.

Yeşiller Partisi Genel Başkanı Meyrem Almacı da, Jambon'u ülkedeki Müslümanlardan özür dilemeye çağırdı. Bu ifadenin bir bakana yakışmadığını söyleyen Almacı, hükümet üyelerinin asıl görevinin ayrımcılık değil, birleştiricilik olduğunu dile getirdi.

Flaman Liberal Partisi, Jambon'un Müslümanlar hakkındaki genellemesin doğru olmadığını savundu.

Belçikalı Müslümanlar ise hem tepkili, hem tedirgin. Belçika basınına konuşan Müslüman temsilciler, Brüksel saldırılarının asla kabul edilemez olduğunu ve buna tepki gösterdiklerini söylüyor.

Başbakan Charles Michel ise, Jambon'a sahip çıktı. Belçika Başbakanı, Brüksel saldırıları sonrası bazı Müslüman grupların kutlama yaptığını ve saldırganlara destek olduğunu söyledi.

Michel, bu konunun ulusal güvenlik kurulu toplantısında da ele alındığını açıkladı.

Belçika'daki Müslüman toplumu ise tedirgin ve tepkili. Belçika basınına konuşan Müslüman temsilciler, saldırıları onaylamalarının mümkün olmadığını ve bunu kınadıklarını söylüyorlar.



Jambon: Ben gerçeği dile getirdim



Tepkilerin odağındaki isim olan İçişleri Bakanı Jan Jambon ise, geri adım atmıyor. "Ben sadece gerçeği dile getirdim" diyen Belçikalı bakan, eskiden olduğu gibi sorunları "halının altına süpürmeyeceklerini" söyledi.

Müslümanların saldırılara sevindiği yolunda hükümete çok sayıda bilgi ulaştığını öne süren Jambon, bu bilgilerin ulusal güvenlik kurulu toplantısında da değerlendirildiğini söyledi.

Müslümanlara ayrımcılık iddialarını reddeden Jambon, "Bu sosyolojik bir sorun. Demokrasinin en iyi yönlerinden biri gerçekleri adıyla anmaktır" dedi.

Muhalefet partileri, Jambon hakkında gensoru önergesi vermeye hazırlanıyor. Bakan ise, "Bu gerçekleri gerekirse parlamentoda yine dile getiririm" dedi.

Flaman Televizyonu'na göre, Jambon'un Müslümanlara yönelik suçlaması ilk değil. Mart ayı sonunda Hollanda'da katıldığı bir toplantıda da, 22 Mart'taki saldırıların ardından Brüksel'in belli semtlerinde kutlama için sokak partileri düzenlendiğini söyledi.

Yas yerine eğlence düzenlendiğini savunan Jambon, "Böyle bir kesim var" dedi.

Ancak Brüksel Eyalet Başbakanı Rudi Vervoort, Jambon tarafından dile getirilen kitelsel kutlama iddialarını yalanladı.

Vervoort'a göre, yerel polis kayıtlarına sadece bir olay geçti. Teröristlerin kaldığı evin yakınında 2 kişi kutlama yapmak istedi. Bunun dışında başka bir bilgi yok.

Belçika basınına göre de, 22 Mart saldırıları sonrası Brüksel merkezimdeki kanal bölgesi civarında küçük bir grup IŞİD yanlısı slogan attı. Okullarda da kurbanlar için yapılan saygı duruşuna bir kaç Müslüman genç katılmak istemedi.

Bu nedenle Müslümanların tamamına ilişkin bir genellemenin yanlış olduğu vurgulandı.

Brüksel Belediye Başkanı Yvan Mayeur, saldırılar sonrası Neo - Nazi grupların düzenlediği Müslümanları hedef alan gösteri konusunda Jambon'u suçlamıştı.

Irkçı grupları Jambon'un cesaretlendirdiğini savunan Mayeur, "Bu pis bir politik oyun. Ne yazık ki, bakanlık koltuğunda oturan aşırı milliyetçi kişi, bu ırkçı gruba daha yakın" demişti.