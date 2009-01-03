Müslüman yolcular uçaktan neden indirildi?

Havayolu şirketinin sözcüsü Tad Hutcheson, bir yanlış anlama olduğunu söyledi, ancak federal yasalar gereğince önce 104 yolcunun tamamının uçaktan indirildiğini, yolcuların yeniden taranmasından sonra seferin yapıldığını belirtti.Uçağa yeniden alınmayan Müslüman yolculardan Kaşif İrfan, Washington Post'a yaptığı açıklamada, erkek kardeşinin, "uçağın motorlarının oturduğu pencerenin yanında olduğunu" söylemesinden sonra, iki yolcunun bu sözleri şüpheli olarak düşündüğünü anlattı.İrfan, yanlış anlamaya rağmen havayolu şirketinin kendilerine yeni bir uçuş ayarlamadığını, tekrar bilet parası ödeyerek başka bir havayolu şirketiyle gitmek zorunda kaldıklarını belirtti.