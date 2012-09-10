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Dünya

Almanya'da Müslüman ve Yahudilerden 'sünnet' mitingi

Berlin'de Yahudi ve Müslümanlar, sünnet yasağına karşı ortak miting düzenledi

10 Eylül 2012 12:48

Almanya'da bir mahkemenin sünneti suç kapsamına almasına tepki büyük. Bu kez Müslüman ve Yahudiler ortak miting düzenledi. Yasağın yasal düzenlemeyle kaldırılmasını istedi.

Müslümanlar ve Yahudiler omuz omuza bir eylemde... Eylemin adresi Almanya'nın başkenti Berlin...

Berlin'de Yahudi ve  Müslümanlar, sünnet yasağına karşı ortak miting düzenledi.

Yaklaşık 300 kişi, Berlin bölge mahkemesi önünde eylem yaptı. Yasağın kaldırılmasını istedi. Eyleme bazı Hristiyan asıllı Almanlar da destek verdi.

Eylemde konuşan Yahudi cemaatinden Lala Süsskind sünnet tartışmasıyla iki dinin dışlanmaya ve insanlar üzerinde baskı oluşturmayı amaçlandığını  savundu:

"Biz hiç kimsenin görüşünü açıklamasını istemiyoruz. Biz  Müslüman ve Yahudiler olarak sadece, dini özgürlüklerimizi dinimizin öngördüğü şekilde yaşamak istiyoruz."

Protestoya Türkler de büyük destek verdi. Almanya Türk toplumu Başkanı Kenan Kolat, Berlin hükümetinden sünnete yasal garanti istedi.

Almanya'da Köln Mahkemesi'nin sünnet yasadışı kararı sonrasında sünnetler fiilen durdu. Ve konuyla ilgili Almanya sınırlarını aşan bir tartışma başladı.

Alman Başbakan Angela Merkel, Almanya'nın bu kararla dünya önünde komik bir duruma düştüğünü söyledi. Federal hükümetin konuyu gündemine alıp yasal bir çözüme kavuşturması bekleniyor.

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