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Dünya

MÜSLÜMAN ÜLKELERDE OBAMA'YA DESTEK DÜŞÜYOR  İSTANBUL (A.A)

03 Kasım 2010 22:00

-MÜSLÜMAN ÜLKELERDE OBAMA'YA DESTEK DÜŞÜYOR  İSTANBUL (A.A) - 03.11.2010 - ABD'de yapılan Kongre seçimlerinde güç kaybeden Başkan Barack Obama'ya, bu ülkenin Batı'daki yakın müttefiklerinde verilen kamuoyu desteği devam ederken, Müslüman ülkelerdeki kamuoyunun sempatisi ise giderek düşüyor.  AP'nin haberine göre, ABD'deki German Marshall Fund tarafından Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan bir araştırma, bu ülkelerde kamuoyunun yüzde 78'inin Obama'nın uluslararası politikalarını desteklediğini ortaya koydu. Bu oran, geçen yıla göre düşüş olduğunu gösteriyor.  Aynı araştırmaya göre, Türkiye'de ise 2009'a göre yarı yarıya bir azalma ile destek yüzde 28'e kadar geriledi.  Pew Global Attitudes tarafından yapılan bir araştırma da benzer sonuçları ortaya koydu. Bu araştırmaya göre de Obama'ya destek, Mısır'da 2010'da, 2009'a göre 10 puan düşerek yüzde 31'e, Türkiye'de ise bir yıl içinde yüzde 33'ten yüzde 23'e geriledi. Pakistan'da da yüzde 13'ten yüzde 8'e gerileme tespit edildi.      

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