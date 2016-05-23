Müslüman temsilcilerle buluşan İslam karşıtları toplantıyı terk etti

Almanya'da Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) ile İslam karşıtı parti AfD arasındaki buluşma bugün Berlin’de yapıldı. AfD'liler, diyalog amacıyla gerçekleştirilen toplantıyı 'Neonazi' tartışmalarından dolayı terk etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Almanya’da günlerdir beklenen buluşma busabah, Mitte ilçesindeki Regen Berlin Oteli’nde gerçekleşti. Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı (ZMD) Mazyek ile İslam ve yabancı karşıtı parti Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin lideri Petry, Berlin’de buluştu. Ancak Mazyek’in, Petry’ye, “Bizden neden nefret ediyorsunuz?” diye soracağı toplantı sürpriz bir şekilde dağıldı.

‘Neonazi’ tartışması bitirdi





AfD’liler, “Bizi Neonazi partisi olarak tanımlıyorsunuz. Bu ifadeyi geri alın” dedi. Ancak ZMD’liler geri adım atmadı. Bunun üzerine AfD’liler toplantıyı terk etti.