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Spor

Müslüman oyuncular tepkili

Bir bahis firmasının reklamını formasına alan Newcastle'da, oyunculardan Cisse ve Ba tepki gösterdi

11 Ekim 2012 19:14

İngiliz Premier Lig kulüplerinden Newcastle'ın, Wonga isimli faiz üzerinde para kazanan finans şirketiyle forma sponsorluğu için anlaşması üzerine Müslüman futbolcular "Demba Ba, Ben Arfa ve Cisse" isyan etti.

 

Müslüman futbolcular bahis reklamlarına karşı

 

Siyah-beyazlı kulüp, gelecek sezon için Wonga isimli bir firmayla anlaştı. Müşterilerine kısa vadeli kredi veren şirket bunun karşılığında yüksek ücret alıp, faizle kazanç elde ediyor. İngiliz medyası, Newcastle'da forma giyen Müslüman futbolcuların bu durumdan çok rahatsız olduğunu ve yeni sezonda Wonga yazılı formaları giymek istemeyebileceklerini öne sürdü. İslam dinine göre bu şekilde para kazanmanın haram olduğu vurgulanırken, Demba Ba, Cisse, Tiote ve Ben Arfa'nın bu konuda büyük sorun çıkarabileceği ifade edildi.

 

Geçen sene Kanoute de tepki göstermişti

 

Geçtiğimiz yıllarda Sevilla bir bahis firmasının göğüs reklamıyla sahaya çıkarken, İspanyol ekibinin Malili golcüsü Kanoute bu bölgeyi bantlayıp mücadele ediyordu. Britanya Müslümanlar Komisyonu yardımcı sekreteri İbrahim Mogra konuyla ilgili "bu yasağın amacı zayıfı zengin olanın sömürmesinden korumak" diye konuştu.

 

Gary Lineker'den büyük gaf

 

İngiliz futbol yorumcusu Gary Lineker, geçtiğimiz günlerde El Cezire televizyonunda Schalke 04 - Montpellier maçını analiz ederken bir skandala imza atmıştı. Fransız ekibinin Aint Fana ile bulduğu ilk gol sonrası yıldız futbolcunun sevincini "secde" ederek göstermesini, "Müthiş bir gol attı ve çimleri yiyor" diye yorumlayan Lineker, büyük tepki çekmiş, ardından da özür dilemek zorunda kalmıştı.

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