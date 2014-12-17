Müslüman olan Ermeni Ferman Gez'in cenazesine kilise töreni

4'ü Hristiyan 7'si Müslüman tam 11 çocuğu olan Ferman Gez'in ölümü, aileyi ikiye böldü. 60 yıl önce Müslüman olan Gez'in cenazesi 'kiliseden mi camiden mi kaldırılsın" tartışmasıyla büyük bir soruna dönüştü. Gez, sonradan Hristiyan olan eşinin onayıyla kilise töreni sonrası Ermeni mezarlığına gömüldü.

Ermeni asıllı Ferman Gez (84) 60 yıl önce Müslüman oldu. Evlendiklerinde eşi Ferziye Gez Müslüman'dı, ilerleyen dönemde Hristiyanlık'a döndü. Çiftin 11 çocuğu oldu: 7'si Müslüman kaldı. 4'ü Hristiyanlığı seçti. Çift, çocuklarının bir kısmını akrabalarının üzerine kaydettirdi. Sabah'tan Mustafa Kaya'nın haberine göre Ferman Gez, geçen gün İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göz ameliyatı geçirdikten sonra hayatını kaybetti.

Polis güvenlik önlemi aldı

Hristiyan olan çocukları, cenazesini Meryemana Kilisesi'ndeki morga götürdü. Cenaze töreni için de işlemleri başlattı. Ancak Müslüman olan çocuklar, buna karşı çıktı. Hristiyan çocuklar, cenazeyi kiliseden, Müslüman çocuklar ise camiden kaldırmak isteyince aile birbirine düştü. Müslüman çocuklara göre; Batman Sason'a bağlı Örengil köyünde yaşayan Gez, ölene kadar tam bir Müslüman gibi yaşadı. Oruç tutar, namaz kılardı. Hatta hacca gitmek için Diyanet'e müracaat etmişti. Bu nedenle onun camiden uğurlanması ve Müslüman mezarlığına gömülmesi gerekiyordu. Gez'in Müslüman olduğunu belirten çocukları, kiliseden cenazeyi istedi. "Cenazenin kiliseden kaldırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Cenazeyi gerekirse zorla çıkaracağız" diyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine devreye Meryemana Kilisesi Başpiskoposu, Türkiye Ermeniliği Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan girdi. Konu Diyanet'e soruldu. Diyanet "Eşinin rızasına göre hareket edin" deyince; Gez, Meryemana Kilisesi'nde dün düzenlenen törenin ardından Ermeni mezarlığında toprağa verildi. Polis, tören sırasında bir olay çıkmaması için güvenlik önlemi aldı. Müslüman olan çocuklar ise cenaze törenini üzüntüyle izledi.

'Diyanet eş rızasına onay verdi'

Meryemana Kilisesi Başpiskoposu Aram Ateşyan: Bu durumla ilk kez karşılaştık. Ferman Gez, Hristiyan'ken 60 yıl önce çevrenin baskısı yüzünden Müslümanlığı seçmiş. Yıllar sonra çocuklarından bir kısmı ve eşi Hristiyanlığa dönerek kilisemizde ve Ermeni okullarında çalışmaya başladı. Kimliğinde İslam yazsa da kökü Ermeni olduğu için çocukların ve eşinin şahitliğini kabul ederiz. Diyanet'e sorduk. Eşinin rızasına göre hareket etmemiz gerektiği söylendi. Biz de bu onay ile hareket ettik.

'O bir Müslüman gibi yaşadı'

Nuri Gez: Annem ve 4 kardeşim Hristiyan oldu. 20 yıldır babamızı arayıp sormadılar. Babam ise Batman'da Müslüman gibi yaşadı. Namazını kılar, orucunu tutardı. İki yıl önce hacca gitmek için müracaatta bulunmuştu. Babamızın cenazesini rızamız olmadan alıp kiliseye getirmişler. Biz, cenaze 'Camiden kalksın' diye müracaat ettik. Ancak herkes bize çocuklar arasında uzlaşma sağlanması gerektiğini söyledi. Karar veremediler.