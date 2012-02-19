Müslüman öğrencilere büyük gözaltı

T24 - ABD'nin New York kenti polis departmanının, bu ülkenin kuzeydoğusundaki üniversitelerde okuyan Müslüman öğrencileri tek tek fişlediği ortaya çıktı.



Uluslararası haber ajansı AP'nin haberine göre, Pennsylvania ve Yale üniversiteleri dahil, ülkenin kuzeydoğusundaki tüm üniversitelerde okuyan Müslüman öğrencilerle ilgili detaylı reporlar hazırlandı. Müslüman öğrenciler hakkında hazırlanan raporların New York Emniyet müdürü Raymond Kelly'e rapor halinde sonulduğu da ortaya çıktı.

ABD'de yaşayan Müslüman öğrenciler hakkında rapor hazırlayan emniyet yetkilileri, izledikleri öğrencilere tuzak e-postalar yolladığı gibi, okul yönetiminden de bilgi aldı. Örneğin bazı öğrencilerin günde kaç defa namaz kıldığına bile bakıldı.

Polis yetkililerinin ayrıca Müslüman öğrencilere ait internet sitelerine düzenli giriş yaparak, gözetlediği de ortaya çıktı.

Polis sözcüzü Paul Browne, bir dönem ABD'deki Müslüman Ögrenciler Derneği üyesi olan 12 kişinin gözaltına alındığını ya da terör şüphelisi olarak tutuklandığını belirtti.

Sözcü Browne, "South Park" çizgi filminin yapımcılarına tehdit e-postaları gönderdiğini itiraf eden Jesse Morton adlı terör zanlısının, Long Island'daki Stony Brook Üniversitesi'ndeki Müslüman öğrencilerle iletişime geçerek propaganda yaptığının tespit edildiğini söyledi.



'FBI'in kara listesinde olmak istemiyoruz'



New York polisinin Müslüman öğrencileri fişlemesine sert tepki gösteren Syracuse Müslüman Öğrencileri Derneği temsilcisi Tanwer Hak, "Hiç kimse FBI, New York Polis Departmanı ya da başka bir emniyet kuruluşunun listesinde olmak istemez. Müslüman öğrenciler, bu ülkede yaşayan diğer vatandaşlar gibi özellerine karışılmadan yaşamak ve özgürlüklerden yararlanmak istiyor" dedi.



Bloomberg: Polis kanuni haklarını kullandı



New York Polis Departmanı'nın Müslüman öğrencileri fişleme skandalını New York Belediye Başkanı Michael Bloomber ve emniyet müdürü Raymond Kelly savundu. Bloomberg ve Kelly yaptıkları yazılı açıklamada, polisin hazırladığı raporla yasaların kendisine tanıdığı hakları kullandığını ve suça karşı önlem almaya çalıştığını savundu.