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Dünya

Müslüman meclis üyesi, eşcinsellerin nikâhını kıydı

Taleb: Onları değiştirmeye çalışmadan sadece güler yüzle karşılarsanız dünya yaşanası bir hal alacaktır

23 Ocak 2016 15:28

İspanya’nın Badalona bölgesinde meclis üyesi Fatima Taleb, eşcinsel bir çiftin nikahını kıydı. Taleb,  gelen tepkiler üzerine  yaptığı açıklamada “Onları kabul edip, değiştirmeye çalışmadan sadece güler yüzle karşılarsanız, o zaman dünya çok daha yaşanası bir hal alacaktır” dedi.

Gzone’un haberine göre Kıydığı eşcinsel düğünde çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca, Fas’ın ünlü gazetesi Marocco World News tarafından Müslüman dünyasının yüz karası olarak gösterilen Fatima Taleb, eleştirilere kulak asmadığını söyledi.

Müslüman dünyası tarafından kendisine yöneltilen hakaret dolu mesajlara aldırış etmeyen Fatima Taleb, sosyal medya hesaplarından tüm Müslüman dünyasına bir mektup yayınladı.

Taleb’in mektubu şöyle:

”Bizlerin temiz bir havaya, mutlu yaşayacak bir ortama ihtiyacımız var. Bunu sağlayacak tek şey ise dünyamızı ırkçılıktan ve fobilerden kurtarmaktır, bütün azınlıkları toplumun geneline kabul edip, onları yargılamadan kabul etmektir. Kendinizi komşularınızda soyutlarsanız, onlar ile iletişime geçmezseniz, onların kültürlerini anlamaya çalışmazsanız, onların da sizin gibi olduklarını göremez, onlara karşı korku ve nefret beslemeye başlarsınız. Ama onları kabul edip, değiştirmeye çalışmadan sadece güler yüzle karşılarsanız, o zaman dünya çok daha yaşanası bir hal alacaktır. İşte o zaman stereotiplerden kurtulup, kulaktan dolma önyargılardan sıyrılıp, kendi yaşamımızla ilgili kararları kendimiz alabiliriz.”

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