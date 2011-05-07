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Dünya

MÜSLÜMAN LİDERLERE: ''UÇAĞI TERK EDİN'' NASHVILLE (A.A)

07 Mayıs 2011 12:54

-MÜSLÜMAN LİDERLERE: ''UÇAĞI TERK EDİN'' NASHVILLE (A.A) - 07.05.2011 - ABD'nin Memphis kentinde iki Müslüman dini liderin, bindikleri yolcu uçağını, "pilotun kendileriyle uçmayı reddettiği" belirtilerek terk etmelerinin istendiği bildirildi.  Memphis Üniversitesi'nde Arapça yardımcı öğretim görevlisi olduğu bildirilen Masudur Rahman, havaalanı terminalinden telefonla verdiği bilgide, Charlotte seferi için bindikleri uçaktan, kendisiyle yolculuk edecek bir imamla birlikte indirildiklerini söyledi. Rahman'ın geleneksel Hint kıyafeti, beraberindeki imamın ise geleneksel Arap kıyafeti içerisinde olduğu kaydedildi.    Rahman, önce kendilerinden Delta Connection uçağını terk etmelerinin istendiğini, ancak daha sonra binmelerine izin verildiğini söyledi.  Ulaştırma Güvenlik Dairesi sözcüsü Jon Allen olayı doğruladı, bu yolcuların indirilmesi gibi bir direktif vermediklerini söyledi. Delta Havayolları sözcüsü ise, uçağın operatörünün Atlantic Southeast Havayolları olduğunu belirtti. Atlantic Southeast sözcüsü Jarek Beem ise açıklamasında, "güvenlik ve emniyeti oldukça ciddiye alıyoruz. Bu olay şu anda soruşturuluyor" dedi. 

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