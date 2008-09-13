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Dünya

‘Müslüman Kıyımı’ oyun oldu

Kullanıcıların Müslümanları öldürerek puan topladıkları ‘Müslüman Kıyımı’ adlı oyunun internet sitelerinden bedava indirilmesine izin verilmesi tartışma

13 Eylül 2008 03:00

Kullanıcıların Müslümanları öldürerek puan topladıkları ‘Müslüman Kıyımı’ adlı oyunun internet sitelerinden bedava indirilmesine izin verilmesi tartışma yarattı Oyun, “modern bir dini soykırım oyunu” sloganıyla tanıtılıyor.

İngiltere’de, kullanıcıların Müslümanları öldürerek puan topladıkları bir bilgisayar oyununun çeşitli internet sitelerinden bedava indirilmesine izin verilmesi ülkedeki Müslüman derneklerinin büyük tepkisini çekti.

İngiltere Müslümanlar Konseyi yetkilileri, tüm dünyada Müslümanlara antipatinin arttığı bir dönemde “Müslüman Kıyımı” isimli bu oyuna herkesin ulaşmasına engel olunmamasının büyük sorumsuzluk olduğunu söyledi. Yetkililer, gençleri ve çocukları Müslümanları öldürmeye teşvik eden oyunun “kabul edilemez” olduğunu vurguladı.

Ortadoğu'daki 'Amerikalı kahraman'

Oyunda kullanıcılar, paraşütle Ortadoğu’ya indirilen “Amerikan Kahramanı”nı yönetiyor.
Oyunun ilk aşamalarında kendilerinden, “Tüm Müslüman erkek ve kadınları öldürmeleri” istenen kullanıcılardan, daha sonraki aşamalarda El Kaide lideri Usame Bin Ladin ve Hz.Muhammed’i bulup öldürmeleri isteniyor. Son aşamada “Allah’ı da öldüren” oyuncu, oyunu başarıyla tamamlamış oluyor.

Oyunu tasarlayan “Sigvatr” takma isimli programcı ise, “Bu sadece eğlenceli bir oyun” dedi.

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