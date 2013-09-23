Müslüman Kardeşler'in tüm faaliyetleri yasaklandı

Mısır’da Muhammed Mursi iktidarının ordu tarafından sona erdirilmesinin ardından, feshedilmesi tartışılan Müslüman Kardeşler’in tüm eylemlerinin yasaklanmasına karar verildi. Yasağın, Mısır genelinde etkili olacağı belirtildi.

Müslüman Kardeşler'in tüm faaliyetlerini yasaklayan kararı açıklayan Yargıç Muhammed el-Sayed, “Mahkeme, Müslüman Kardeşler örgütünü, sivil toplum örgütlerinin ve bu örgütle bağlantılı tüm derneklerin tüm faaliyet ve organizasyonlarını yasaklamıştır” ifadesini kullandı.

Devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin üyesi olduğu Müslüman Kardeşler’in siyasi kolu Hürriyet ve Adalet partisi, darbenin ardından kapatılmış ve örgütün liderleri tutuklanmıştı. Mursi, yargılanmak üzere kısa bir süre önce cceza mahkemesine sevkedilmişti.

Mahkeme ayrıca, Mısır'da yönetimi elinde bulunduran hükümet tarafından Müslüman Kardeşler'in tüm mal varlığına el konulmasına ve dondurulmuş mal varlıklarının yönetiminin ele alınmasına karar verdi.

Mahkeme, 1928'de kurulan Müslüman Kardeşler'in aynı zamanda feshedilmesi gerektiğini belirtti.