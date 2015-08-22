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Dünya

Müslüman Kardeşler'in liderine ömür boyu hapis

Muhammed Badi, daha önce başka bir davada ölüm cezasına çarptırılmıştı

22 Ağustos 2015 20:09

Daha önce idam cezasına çarptırılan Müslüman Kardeşler lideri Muhammed Badi, bir başka davada ömür boyu hapse mahkûm edildi. Badi ile birlikte çok sayıda İslamcı da mahkûm oldu.

Mısır'ın resmi gazetesi El Ahram, Kahire Ceza Mahkemesi'nin sanıkları iki yıl önce Port Said kentindeki bir polis merkezine saldırı çağrısında bulunmaktan ya da saldırıya katılmaktan suçlu bulduğunu yazdı.

Badi'nin yanı sıra, çok sayıda zanlı da –bazıları gıyabında- uzun yıllar hapis cezasına çarptırıldı. Ancak cezanın uygulanabilir olmadığı belirtiliyor çünkü yasaklı Müslüman Kardeşler örgütünün yönetici kadrosu ve Muhammed Badi, pek çok davada ölüm cezasına çarptırılmıştı.

2013 yılının ağustos ayında, Port Said'de, Kahire'deki bir protesto kampının kaldırılmasına karşı düzenlenen gösterilerde çatışmalar yaşanmıştı.

Kahire'deki Rabiatül Adeviyye ve diğer bölgelerde yüzlerce gösterici hayatını kaybetmişti. Göstericiler Muhammed Mursi'nin görevden alınmasını protesto ediyordu.

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