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Dünya
Deutsche Welle

Müslüman Kardeşler'in liderine ömür boyu hapis

Müslüman Kardeşler’in lideri Muhammed Badi, ömür boyu hapis cezasına mahkûm edildi. 10 üyenin ölüm cezası ise onaylandı.

05 Temmuz 2014 15:40

Mısır'da bir mahkeme, geçen yıl Muhammed Mursi'nin devrilmesi sonrası çıkan
şiddet olaylarını teşvik ettiği gerekçesiyle Müslüman Kardeşler'in lideri Muhammed
Badi'yi ömür boyu hapis cezasına mahkûm etti. Badi ile
birlikte 36 Müslüman
Kardeşler üyesi hakkında daha ömür boyu hapis cezası verildi.

Mahkeme 10 Müslüman Kardeşler üyesi için ise daha önce verilen ölüm cezası
kararını onayladı. Sanıklar, eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi'nin devrilmesinden
sonra düzenlenen Mursi yanlısı gösterilerde şiddet kullanmak ve sokakları kapatmakla
suçlanıyordu.

36 Müslüman Kardeşler üst düzey yöneticisi ve destekçisiyle birlikte yargılanan Badi,
daha önceki iki davada ölüm cezası almıştı.

Mısır'da geçen yıl dev protesto gösterileri sonrası Devlet Başkanı Muhammed
Mursi'ye yönetimden el çektirilmiş ve ordu yönetime el koymuştu. Müslüman
Kardeşler örgütü de ‘terör örgütü' ilan edilmiş ve yasaklanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Müslüman KardeşlerMuhammed BadiMuhammed MursiDevlet Başkanı Muhammed MursiMursiBadiKardeşlerWelle Türkçe AFP/DW/Reuters

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