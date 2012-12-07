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Dünya

Müslüman Kardeşler'in genel merkezi basıldı

Müslüman Kardeşlerin Kahire'de bulunan genel merkezi kimliği belirsiz kişiler tarafından basıldı

07 Aralık 2012 13:02

Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan genel merkezi kimliği belirsiz kişiler tarafından basıldı.

Müslüman Kardeşler'den bir yetkili AA muhabirine, merkezin kalabalık bir grup tarafından basıldığını, içerideki dosyaların ve ofis malzemelerinin dışarı çıkarılarak yakıldığını aktardı.İtfaiyenin dışarıdaki yangına müdahale ettiğini ifade eden yetkili, saldırı öncesinde binayı boşaltmaları yönünde tehditler aldıklarını, önemli evrakları koruyabildiklerini söyledi.
 

Mısır resmi haber ajansı MENA da yaklaşık 3 bin 500 göstericinin dün Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın merkezini bastığını ve binadaki bazı eşyaları dışarı çıkararak ateşe verdiğini duyurdu.

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