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Dünya

Müslüman Kardeşler'in 215 destekçisine örgüt suçlaması

Suçlanan 215 kişinin yarısından fazlası hali hazırda hapiste

23 Şubat 2015 10:26

Mısır, 215 Müslüman Kardeşler destekçisini silahlı örgüt kurmakla suçluyor.

Ülkenin başsavcısı 'Helvan Tugayları' olarak bilinen grubu altı polisi öldürmek ve silah ile patlayıcı bulundurmakla suçluyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Pazar günü yayınladığı açıklamada başsavcı Hesham Barakat ismini Kahire'nin güneyinde bir bölgeden alan grubun şehirde düzenledikleri bir saldırıda birçok sivili yaralamakla da suçladı.

Suçlanan 215 kişinin yarısından fazlası hali hazırda hapiste.

2013 yılında şu anki Cumhurbaşkanı ve dönemin generali Abdülfettah el Sisi Müslüman Kardeşleri iktidardan indirdiğinden bu yana hareketin binlerce üyesi tutuklandı.

Bu ayın başlarında Mısır'da bir mahkeme Müslüman Kardeşler destekçisi 183 kişi hakkında, Kahire yakınlarında bir polis karakoluna düzenlenen saldırı ile ilgili verilen idam cezalarını onayladı.

 

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