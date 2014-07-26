Müslüman Kardeşler'i terör örgütü ilan eden tasarı ABD Kongresi'nde

Cumhuriyetçi milletvekili Michelle Bachmann tarafından Dışişleri, Finansal Hizmetler ve Adalet komitelerine ayrı ayrı sunulan 5194 sayılı tasarı, Müslüman Kardeşler teşkilatı ya da onunla bağlantılı gruplara kasıtlı olarak materyal destek ya da kaynak sağlayanlara yönelik yaptırım getirilmesini öngörüyor.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Meclis'teki tümü Cumhuriyetçi Parti'ye mensup 7 milletvekilinin imzası bulunan tasarıda, ABD yasalarına göre, "Müslüman Kardeşler'in, yabancı terör örgütü olarak adlandırılması kriterini karşıladığı" belirtilerek, terör örgütleri listesine alınması isteniyor.

ABD'de, Müslüman Kardeşler'le bağlantılı birey ya da bazı grupların daha önce de yaptırım listesine alındığı olmuştu, ancak Kongre'de teşkilatı bir bütün olarak yaptırım altına alma girişimine ilk kez rastlanıyor.