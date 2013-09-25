Müslüman Kardeşler'i kapatma kararı ertelendi

Mısır’da darbenin ardından başa gelen geçici yönetim, Müslüman Kardeşler’in kapatılması kararını erteledi. Sosyal Dayanışma Bakanı Ahmed El Boray’ın yaptığı açıklamaya göre bu kararın gerekçesi, Müslüman Kardeşler üyelerine dair açılan davaların henüz karara bağlanmamış olması.

Pazartesi günü örgütün lağvedilmesini görüşen başkent Kahire’deki mahkeme, Müslüman Kardeşler’in yasaklanması ve mal varlığına el koyulmasına karar vermişti. Mısır’ın El Ahram gazetesine konuşan Müslüman Kardeşler‘den bir yetkili, on gün içinde bu kararı temyiz götüreceklerini açıkladı.

Mahkemenin verdiği karar Müslüman Kardeşler’e ait bütün kurumları ve şubeleri de kapsıyor. Bu yüzden örgütün siyasi kanadı Özgürlük ve Adalet Partisi’nin de yasaklanacağı düşünülüyor. 1928’te kurulan Müslüman Kardeşler, 1954’te dönemin askeri yönetimi tarafından feshedilmişti.

Daha sonraki süreçte sivil toplum kuruluşu olarak tescil edilen örgütün darbenin ardından 2 bin üyesi tutuklanmıştı. Mısır’da bir kesim kapatma kararını savunurken, Müslüman Kardeşler’in geçmişte olduğu gibi yeraltına inmesinden endişe duyuluyor.