-Müslüman Kardeşlere 4 bakanlık vaadi İSTANBUL (A.A)- 06.01.2012 - Suriye Müslüman Kardeşler Örgütü İran’ın, Suriye’nin kendilerine vereceği 4 bakanlık karşılığında Beşşar Esad yönetimiyle uzlaşmaya davet ettiğini belirtti. Suriye Müslüman Kardeşler Örgütü Siyasi Büro Şefi ve Suriye Ulusal Konseyi İcra Kurulu üyesi Muhammed Faruk Tayfur, ekim ayı sonunda Suriye hükümeti ile Müslüman Kardeşler arasında arabuluculuk için İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in üç yetkili gönderdiğini belirtti. İranlı yetkililerin kendilerine bir Türk arabulucu aracılığıyla ulaşmaya çalıştıklarını kaydeden Tayfur, ''Biz İranlı yetkililerle bir araya gelmeyi reddettik. Çünkü İran halkını katleden Suriye rejimini ayakta tutmak için siyasi, askeri ve basın alanında tüm ağırlığını kullandı'' diye konuştu. İranlı yetkililere, Suriye rejimi halkını katletmeyi bırakır ve İran gerçekten tarafsızlığını oraya koyması durumunda görüşmeye hazır olduklarını belirten Tayfur, ''İran, halkımızı katleden Suriye rejimine desteğini sürdürdükçe görüşmemiz imkansız'' dedi. Türk arabulucunun bir hükümet yetkilisi değil, yakın dostları olduğunu ifade eden Tayfur, Ankara’nın bu görüşmede bir rolünün olmadığını söyledi. Tayfur, İstanbul’da bir otelde kalan İranlı yetkililerin, Türk arabulucu aracılığıyla üç kez görüşmeye çalıştıklarını kaydetti. ''İranlı yetkililer Suriye ile uzlaşmamız ve Beşşar Esad’ın devlet başkanı olarak kalmasına itiraz etmememiz halinde Müslüman Kardeşlere 4 bakanlık vereceklerini vaadetti''diyen Tayfur, Beşşar Esad yönetiminin çok zor durumda olduğunu ve bundan kurtulmak için İran’ı devreye soktuğunu belirtti. İran rejiminin Lübnan’daki ve Irak’taki müttefikleri aracılığıyla Suriye rejimini desteklemek için keskin nişancılar ve işbirlikçilerini gönderdiğini ileri süren Tayfur, ''Suriye’de on aydır süren katliamlara İran’da ortak olmuştur'' dedi.