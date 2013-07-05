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Dünya

Müslüman Kardeşler'den Mursi'ye destek gösterisi

Mısır'da cuma namazının ardından Rabiatu'l-Adeviyye Meydanı'nda toplanan Mursi yanlıları, devrik Cumhurbaşkanı'na destek gösterisi düzenliyor

05 Temmuz 2013 17:33

Mısır'da devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin destekçileri, ordunun yönetime el koyma kararını protesto için başkent Kahire'deki Rabiatu'l-Adeviyye Meydanı'nda gösteriye başladı. "Askeri darbeye hayır" adı altında düzenlenen gösteri için başkent Kahire'nin doğusundaki Rabiatu'l-Adeviyye Meydanı'na akın eden göstericiler, "Uyan Sisi, liderimiz Mursi", "Mursi çok yaşa", "Bozguncuların aramızda yeri yok" sloganları atıyor.

 

Geniş güvenlik önlemleri alındı

 

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ve sayıları giderek artan göstericiler, Mısır bayrakları ve Mursi'nin fotoğraflarını da taşıyor. Müslüman Kardeşler Teşkilatı, El-Cemaatu'l-İslamiyye ve Mursi'ye destek veren bazı İslami partilerin katılımıyla yapılan gösterilerin güvenliğini sağlamak için, eylemi organize eden gruplar tarafından önlemler alındı. Mısır Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi, çarşamba akşamı, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, anayasanın askıya alındığını ve erken seçimler yapılıncaya kadar Anayasa Mahkemesi Başkanı Muhammed Adli Mansur'un geçici cumhurbaşkanı olarak atandığını açıklamıştı. Mansur, dün yapılan törenle geçici cumhurbaşkanlığı görevi için yemin etmişti.

 

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