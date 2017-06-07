Müslüman Kardeşler'den Katar krizine ilk tepki

Katar ile Körfez ülkeleri arasında çıkan krize dair ilk yorumunu yapan Müslüman Kardeşler, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın 'sahte suçlamalarını' reddettiğini vurguladı.

Müslüman Kardeşler, resmi internet sitelerinde yayımladıkları açıklamada, Riyad'ı Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'ye destek vermemeye, baskıcı ve yolsuz olarak niteledikleri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yöneticilerini de dinlememeye çağırdı. İhvan Hareketi, Sisi'ye desteğin Mısırlılar'dan önce Suudi Arabistan'a zarar verdiğini de savundu.