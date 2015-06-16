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Dünya

Müslüman Kardeşler'den ayaklanma çağrısı

Mısır’ın darbeyle devrilen cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye verilen idam cezasının onaylanmasına Müslüman Kardeşler'den tepki geldi

16 Haziran 2015 21:05

Mısır’ın darbeyle devrilen cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye verilen idam cezasının bugün onaylanmasının ardından Müslüman Kardeşler’den yapılan açıklamada “Karar hükümsüzdür” denildi. Facebook sayfalarından halk ayaklanması çağrısı yapan Müslüman Kardeşler’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Müslüman Kardeşler idamlara, tutuklamalara, adam kaçırmalara ve kayıplara karşı gelecek Cuma günü yapılacak halk ayaklanmasına, bu ülkedeki onurlu insanların katılması çağrısında bulunuyor."

Mısır'ın darbeyle devrilen cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hakkındaki karar bugün belli oldu. Mısır mahkemesi, daha önce idam konusunda görüş için dosyasını müftülüğe gönderdiği Mursi hakkında cezaevi baskınları davasında verilen idam cezasını onayladı. Mahkeme, Mursi'yi casusluk davasından müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mısır'da müebbet cezası alan mahkumlar, 25 yıl hapis yatıyor.

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