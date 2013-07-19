Müslüman Kardeşler'den, AB'nin arabuluculuğuna teklif

Mısır'da Müslüman Kardeşler'in üst düzey isimlerinden Cihad el Haddad, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, teklifin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın ziyareti öncesi, temsilci Bernardino Leon'a iletildiğini belirtti.

hurriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre El Haddad, yeni bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılması dahil her şeyin masada olduğunu vurguladı ancak Muhammed Mursi'yi deviren darbenin geri çekilmesinin şart olduğunu söyledi.

Grup, görüşmelerde masanın diğer tarafında ordunun mu yoksa rakip sivil siyasetçilerin mi oturacağının belli olmadığını da ifade etti.

Öte yandan Leon da Avrupa Birliği'nin krizin çözülmesi adına "dostane girişimlerde" bulunmayı teklif ettiğini doğruladı ancak "arabulucu" sıfatının AB'nin süreçteki rolünün abartılması anlamına geleceğini belirtti.