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Dünya

Müslüman Kardeşler'den, AB'nin arabuluculuğuna teklif

Mısır'daki krizin çözülmesi için Müslüman Kardeşler, Avrupa Birliği'nin arabuluculuğunda gerçekleştirilecek görüşmeler için bir çerçeve teklif ettiğini açıkladı

19 Temmuz 2013 00:47

Mısır'da Müslüman Kardeşler'in üst düzey isimlerinden Cihad el Haddad, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, teklifin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın ziyareti öncesi, temsilci Bernardino Leon'a iletildiğini belirtti.

hurriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre El Haddad, yeni bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılması dahil her şeyin masada olduğunu vurguladı ancak Muhammed Mursi'yi deviren darbenin geri çekilmesinin şart olduğunu söyledi.

Grup, görüşmelerde masanın diğer tarafında ordunun mu yoksa rakip sivil siyasetçilerin mi oturacağının belli olmadığını da ifade etti.

Öte yandan Leon da Avrupa Birliği'nin krizin çözülmesi adına "dostane girişimlerde" bulunmayı teklif ettiğini doğruladı ancak "arabulucu" sıfatının AB'nin süreçteki rolünün abartılması anlamına geleceğini belirtti.

 

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