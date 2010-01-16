Müslüman Kardeşler yeni liderini seçti

Mısır'ın en büyük muhalefet hareketi Müslüman Kardeşler, muhafazakar kanattan bir kişiyi yeni lideri seçti.





Muhammed Badiye, örgütün 1928'deki kuruluşundan bu yana seçilen sekizinci lideri oldu. 30 üyeli uluslararası konsey tarafından seçilen Badiye, Muhammed Mehdi Akif'in yerini aldı.



Badiye, seçilmesinden sonra yaptığı konuşmada, "tüm dünyada çoğulculuğa saygı gösteren ılımlı ve bağışlayıcı" İslamı tanıtma sözü verdi.



Müslüman Kardeşler, Mısır'ın en büyük ve en iyi örgütlenmiş muhalefet hareketi ve meclisteki sandalyelerin beşte birine sahip.



