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Dünya

MÜSLÜMAN KARDEŞLER YASALLAŞTI KAHİRE (A.A)

07 Haziran 2011 17:03

-MÜSLÜMAN KARDEŞLER YASALLAŞTI KAHİRE (A.A) - 07.06.2011 - Mısır'da yıllardır yasaklı olan Müslüman Kardeşler örgütü, yasallaşarak "Özgürlük ve Adalet Partisi" adıyla onaylandı. Mısır resmi haber ajansı tarafından duyurulan örgütün Özgürlük ve Adalet Partisi olarak ilan edilmesinin ardından artık parti eylülde yapılacak genel seçimlere katılacak.  Müslüman Kardeşler örgütü 1928 yılında kurulmuş ancak 1954'ten itibaren yasa dışı ilan edilmişti. Ancak güçlü bir sosyal yardım ağı kuran örgüt sağladığı büyük destekle, bağımsız adaylarla katıldığı 2005 genel seçimlerinde yüzde 20 oranında oy almıştı. Yeni düzenlemeler uyarınca bir parti niteliği kazanması için örgüt, partisinin Müslümanlara, Hristiyanlara ve kadınlara açık olacağını ilan etmişti.

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