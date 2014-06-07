Müslüman Kardeşler üyelerine ölüm cezası



Mısır'da yargı çevrelerinden alınan bilgilere göre, Müslüman Kardeşler örgütünün yönetim kademelerinde görevli Abdülrahman El Bar'ın da aralarında bulunduğu on kişi hakkında idam kararı verildi. Sanıklar, eski devlet Başkanı Muhammed Mursi'nin devrilmesinden sonra düzenlenen Mursi yanlısı gösterilerde şiddet kullanmak ve sokakları kapatmakla suçlanıyor. Ancak söz konusu on kişinin kaçak olduğu ve kararın sanıkların gıyabında verildiği bildiriliyor. Kararın henüz hukuki açıdan geçerli olmadığı, onaylanmak üzere Mısır Müftüsü'ne gönderildiği, mahkemenin 5 Temmuz'daki duruşmada kesin hükmünü açıklayacağı belirtiliyor.

Mahkeme, Müslüman Kardeşler lideri Muhammed Badi ve diğer tutuklu yöneticiler hakkındaki kesin hükmü de 5 Temmuz tarihine erteledi. Badi, nisan ayında 682 Müslüman Kardeşler örgütü üyesi ile birlikte ölüm cezasına çarptırılmıştı. Mart ayında da 529 Müslüman Kardeşler üyesi hakkında ölüm cezası verilmiş, fakat 37 kişi haricindeki cezaların tümü müebbet hapse çevrilmişti.

Mısır'da geçen yıl dev protesto gösterileri sonrası Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yönetimden el çektirilmiş ve ordu yönetime el koymuştu. Müslüman Kardeşler örgütü de ‘terör örgütü' ilan edilmiş ve yasaklanmıştı.