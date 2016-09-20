Müslüman Kardeşler, Ürdün'de 9 yıl sonra seçime katılıyor

Ürdün halkı bugün parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin 130 üyesini belirlemek üzere sandık başına gitti. Seçimlere 2007'den bu yana ilk kez Müslüman Kardeşlerin siyasi kanadı İslami Hareket Cephesi de katılıyor.

4 milyondan fazla seçmen, 1252 aday arasından tercih yapacak.

Meclisteki sandalyelerin 27'si ise kadınlara, Hristiyanlara ve diğer etnik azınlıklara ayrılmış durumda.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, parlamentonun üst kanadı olan Senato'nun üyelerini hükümetin onayı olmaksızın görevden alma yetkisine sahip.

Demokratik reform yönünde atılmış küçük bir adım olarak görülen bugünkü seçimlerde ise gözler, katılım oranında ve İslamcı muhaliflerin performansında olacak.

9 yıldır ilk kez seçimlere katılan Müslüman Kardeşler daha önce 2010 ve 2013'te yapılan son iki genel seçimi, seçim sistemini ve usulsüzlük yapılacağına yönelik iddialar nedeniyle boykot etmişti.

Uzmanlar, hareketin siyasi kanadı olan İslami Hareket Cephesi'nin 20'ye yakın milletvekili çıkarmasını bekliyor.

Ülkenin en büyük dini otoritesi Dar al-Iftaa (Fetva Konseyi) oy vermenin ulusal ve dini bir görev olduğunu belirten bir fetva yayınlayarak, halkı sandık başına gitmeye çağırdı.

Ancak Fransız haber ajansı AFP, sabah saatlerinde katılım oranının düşük olduğunu bildirdi.

Ürdün İçişleri Bakanlığı ise sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı seçimlerde 50 bin polisin görevlendirildiğini açıkladı.