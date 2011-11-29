Müslüman Kardeşler: Türkiye’de zina ve eşcinsellik var

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Türkiye modeline karşılar

Kadın adayın roket isyanı

Arap dünyasının lider ülkesi Mısır, 30 yıllık Hüsnü Mübarek rejiminin devrilmesinden 10 ay sonra şiddet ve politik krizin gölgesinde kaotik bir seçime gitti. Yaklaşık 40 milyon Mısırlı seçmen, parlamentonun alt ve üst kanadı için yapılacak üç aşamalı seçimin ilk aşaması için Kahire, İskenderiye ve diğer önemli birkaç kentte sandık kuyruğuna girdi. Böylece Arap dünyasının en kalabalık ülkesine demokrasi getirecek uzun süreç başladı. Dün başlayan ilk aşama bugün de sürecek. 14 Aralık ve 3 Ocak’ta ise diğer küçük kent ve bölgelerde seçim yapılacak. 29 Ocak’ta parlamentonun üst kanadı için halk bir kez daha sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı için de haziran sonu seçim yapılacak.Hürriyet'in haberine göre, sonuçları 13 Ocak’ta açıklanacak olan parlamentonun alt kanadı için yapılan seçimlerin en büyük favorisi, ülkenin en organize muhalefet hareketi olan İslamcı Müslüman Kardeşler’in Hürriyet ve Adalet Partisi. Partinin 15 milyon oy potansiyeli olduğu tahmin ediliyor. 1928’de hayır organizasyonu olarak kurulan örgütün sözcüsü Mahmud Gazlan ise Arap dünyasında esen Türkiye modeli fırtınasına tavır aldı.Hürriyet'in haberine göre; Gazlan, Der Spiegel’ın internet sitesine yaptığı açıklamada, “Türkiye’de kadınlar üniversitede başörtüsü takamıyor. Zina ve eşcinsellik var. Buna Mısır’da müsamaha edemeyiz. Mısır, İslami bir ülke. Şeriat herşeyin temelidir” dedi. Bir yandan da Batı’nın önyargılarından şikayet eden Gazlan, “Herkes bizim sertlik yanlısı olduğumuzu söylüyor. 9 kişilik merkez komite üyelerimizin 5’i ABD doktoralı. Açık fikirliyiz. Mısır, İran değil. Kendi modelimizi geliştiriyoruz” sözlerini kullandı. Gazlan, yüzde 50’nin üzerinde oy alsalar da yönetimi paylaşmak istediklerini söyledi.80 milyonluk ülkenin yarısından fazlası okuma-yazma bilmediği için Yüksek Seçim Komisyonu her parti veya bağımsız adaya rastgele bir ‘sembol’ veriyor. Ancak milletvekili adayı eski aktris Hind Akif, kendisine “roket” simgesi verilince isyan etti. Çünkü ‘roket’ Mısır argosunda ‘hafifmeşrep kadın’ manasına kullanılıyor. Bir erkek adaya ‘kadın elbisesi’, Muhafazakar Parti’ye ise ‘tank’ simgesi verilmesi diğer ‘trajikomik’ rastlantılar oldu. Parti ve bağımsız adaylara 250 amblem dağıtıldı. Favori olan Hürriyet ve Adalet Partisi’nin simgesiyse terazi.İşte o semboller: