-Müslüman Kardeşler mahkemeye gidiyor KAHİRE (A.A) - 05.12.2011 - Mısır'da 30 yıllık Mübarek rejiminin ardından yapılan ilk demokratik ve özgür seçimlerin ilk aşamasının sonuçlarının açıklanması ile birlikte partiler arasında ''dış yardım'' tartışması başladı. Bağımsız Yovm El Seba Gazetesi'nin haberine göre, Liberal Parti Lideri Necip Saviris'in seçimlerin ilk aşamanın galibi Müslüman Kardeşler'in Hürriyet ve Adalet Partisi ile ikincisi Selefi Nur Partisi hakkında ortaya attığı ''ABD, Suudi Arabistan ve Katar'dan maddi yardım alıyorlar'' şeklindeki iddiayı, Müslüman Kardeşler yargıya taşıyacak. Gazeteye açıklamalarda bulunan Müslüman Kardeşler sözcülerinden Dr. Mahmud Gazlan, söz konusu iddiaların sadece iftiradan ibaret olduğunu söyleyerek, Saviris'i mahkemeye vereceklerini açıkladı. Mısır'da 30 yıllık Mübarek rejiminin yıkılmasından sonra yapılan ilk özgür seçimlerde Müslüman Kardeşler'in kurdurduğu Hürriyet ve Adalet Partisi öncülüğündeki Demokratik İttifak, seçimlerin ilk aşamasında 9 milyon 734 bin 413 geçerli oyun 3 milyon 565 bin 92'sini alarak yüzde 36,6'lık oy oranı ile birinci çıkmış, Selefiler'in Nur Partisi ise yüzde 24.4 alarak ikinci olmuştu. Hristiyan işadamı Necip Savirisi'in kurduğu Liberal Parti liderliğindeki Mısır İttifakı seçimlerin ilk aşamasında yüzde 13.4 oy alarak üçüncü sıraya yerleşmişti.