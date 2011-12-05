T24 LogoT24 Logo
Dünya

Müslüman Kardeşler mahkemeye gidiyor KAHİRE (A.A)

05 Aralık 2011 09:23

-Müslüman Kardeşler mahkemeye gidiyor KAHİRE (A.A) - 05.12.2011 - Mısır'da 30 yıllık Mübarek rejiminin ardından yapılan ilk demokratik ve özgür seçimlerin ilk aşamasının sonuçlarının açıklanması ile birlikte partiler arasında ''dış yardım'' tartışması başladı.  Bağımsız Yovm El Seba Gazetesi'nin haberine göre, Liberal Parti Lideri Necip Saviris'in seçimlerin ilk aşamanın galibi Müslüman Kardeşler'in Hürriyet ve Adalet Partisi ile ikincisi Selefi Nur Partisi hakkında ortaya attığı ''ABD, Suudi Arabistan ve Katar'dan maddi yardım alıyorlar'' şeklindeki iddiayı, Müslüman Kardeşler yargıya taşıyacak.   Gazeteye açıklamalarda bulunan Müslüman Kardeşler sözcülerinden Dr. Mahmud Gazlan, söz konusu iddiaların sadece iftiradan ibaret olduğunu söyleyerek, Saviris'i mahkemeye vereceklerini açıkladı.   Mısır'da 30 yıllık Mübarek rejiminin yıkılmasından sonra yapılan ilk özgür seçimlerde Müslüman Kardeşler'in kurdurduğu Hürriyet ve Adalet Partisi öncülüğündeki Demokratik İttifak, seçimlerin ilk aşamasında 9 milyon 734 bin 413 geçerli oyun 3 milyon 565 bin 92'sini alarak yüzde 36,6'lık oy oranı ile birinci çıkmış, Selefiler'in Nur Partisi ise yüzde 24.4 alarak ikinci olmuştu.  Hristiyan işadamı Necip Savirisi'in kurduğu Liberal Parti liderliğindeki Mısır İttifakı seçimlerin ilk aşamasında yüzde 13.4 oy alarak üçüncü sıraya yerleşmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24