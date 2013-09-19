T24 LogoT24 Logo
Gündem

Müslüman Kardeşler lideri 'şahsen' özür diledi

Müslüman Kardeşler’in liderlerinden Salah Sultan halkının benimsemediği siyasi kararlar nedeniyle özür dilediğini açıkladı

19 Eylül 2013 19:42

Müslüman Kardeşler’in liderlerinden ve Muhammed Mursi’nin cumhurbaşkanlığı koltuğuna iade edilmesi kampanyasını yürüten Meşruiyeti Destek İttifakı’nın üyesi Salah Sultan, Mısır halkının benimsemediği siyasi kararlar nedeniyle özür dilediğini açıkladı.

Sultan, Müslüman Kardeşler’in siyasi kolu Adalet ve Özgürlük Partisi’nin internet sitesinde yayımlanan, ‘Allah’tan mağfiret, Mısır ve halkımızdan özür’ başlıklı açıklamasında, hatalı siyasi kararlara örnek olarak Hüsnü Mübarek ’in devrilmesinin ardından tedrici reform umuduyla eski İstihbarat Şefi Ömer Süleyman ve Yüksek Askeri Konsey ile yürüttükleri müzakereleri gösterdi.

Egypt Independent gazetesinin haberine göre, Yüksek Askeri Konsey’in tekelindeki geçiş dönemi sırasında meydanlardan çekilmeyi reddeden devrimcilerin ortaya koydukları görüşlerin 25 Ocak Devrimi’nin hedeflerine ulaşmada en iyi seçenek olduğunu teslim eden Sultan, çok sayıda devrimci ve bağımsız vatanseverin itirazlarına rağmen siyasi sorumluluğu üstlenmelerinin hata olduğunu belirtti. Sultan ayrıca devrimin en güçlü kanadını oluşturan kadınlar ve gençleri sürece dahil etmemelerinin de büyük hata olduğunun altını çizdi. Bu yüzden çok sayıda saygın kadın ve gencin Müslüman Kardeşler’den uzaklaştığını ve Mursi iktidarının sonunu getiren süreçlere katıldıklarını belirten Sultan, Mısır’ın çıkarlarının örgütün itibarından çok daha üstün olduğunu bu yüzden özür dilediklerini kaydetti. Kahire Üniversitesi’nde İslam hukuku profesörü olan Sultan, “Özür dileriz” ifadesini kullansa da açıklamanın şahsi olduğunu ifade etti.

ETİKETLER

salah sultanmüslüman kardeşlerihvanözürşahsen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24