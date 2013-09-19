Müslüman Kardeşler lideri 'şahsen' özür diledi

Müslüman Kardeşler’in liderlerinden ve Muhammed Mursi’nin cumhurbaşkanlığı koltuğuna iade edilmesi kampanyasını yürüten Meşruiyeti Destek İttifakı’nın üyesi Salah Sultan, Mısır halkının benimsemediği siyasi kararlar nedeniyle özür dilediğini açıkladı.

Sultan, Müslüman Kardeşler’in siyasi kolu Adalet ve Özgürlük Partisi’nin internet sitesinde yayımlanan, ‘Allah’tan mağfiret, Mısır ve halkımızdan özür’ başlıklı açıklamasında, hatalı siyasi kararlara örnek olarak Hüsnü Mübarek ’in devrilmesinin ardından tedrici reform umuduyla eski İstihbarat Şefi Ömer Süleyman ve Yüksek Askeri Konsey ile yürüttükleri müzakereleri gösterdi.

Egypt Independent gazetesinin haberine göre, Yüksek Askeri Konsey’in tekelindeki geçiş dönemi sırasında meydanlardan çekilmeyi reddeden devrimcilerin ortaya koydukları görüşlerin 25 Ocak Devrimi’nin hedeflerine ulaşmada en iyi seçenek olduğunu teslim eden Sultan, çok sayıda devrimci ve bağımsız vatanseverin itirazlarına rağmen siyasi sorumluluğu üstlenmelerinin hata olduğunu belirtti. Sultan ayrıca devrimin en güçlü kanadını oluşturan kadınlar ve gençleri sürece dahil etmemelerinin de büyük hata olduğunun altını çizdi. Bu yüzden çok sayıda saygın kadın ve gencin Müslüman Kardeşler’den uzaklaştığını ve Mursi iktidarının sonunu getiren süreçlere katıldıklarını belirten Sultan, Mısır’ın çıkarlarının örgütün itibarından çok daha üstün olduğunu bu yüzden özür dilediklerini kaydetti. Kahire Üniversitesi’nde İslam hukuku profesörü olan Sultan, “Özür dileriz” ifadesini kullansa da açıklamanın şahsi olduğunu ifade etti.