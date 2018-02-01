T24 LogoT24 Logo
Gündem

Müslüman Kardeşler kurucusu Benna'nın torunu Tarık Ramazan, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı

Ramazan İngiltere Parlamentosu'nun dini özgürlükler danışma kurulu üyesi olarak görev yapıyordu

01 Şubat 2018 09:06

Müslüman Kardeşler (İhvan-ı Müslimin) örgütünün kurucusu olan Hasan el Benna'nın torunu olan Tarık Ramazan, hakkındaki 'tecavüz' iddiaları nedeniyle gözaltına alındı.

Henda Ayari adlı bir kadın, Fransız televizyonu BFMTV'ye verdiği demecinde, Ramazan'ın 2012'de Paris'te bir otelde kendisine "tecavüz" ettiğini iddia etmişti. Ayari'nin ardından adı açıklanmayan ve sonradan Müslüman olduğu belirtilen başka bir kadın da Ramazan'ın 2009'da Lyon'da bir otelde bir otelde kendisine "tecavüz" ettiğini öne sürmüştü.

Her iki kadınının suçlamalarını dikkate alan Rouen ve Paris polisinin şikayet dilekçelerini adli makamlara iletmesi sonucu Ramazan hakkında Paris'te soruşturma başlatılmıştı.

Oxford Üniversitesi öğretim üyesi ve ilahiyat profesörü olan Ramazan her iki kadının iddiasını da reddetmiş ve bu kadınlara iftira davası açacağını duyurmuştu.

İsviçre vatandaşı Ramazan, 2009'dan bu yana Oxford Üniversitesi'nde çalışıyor. Ramazan ayrıca İngiltere Parlamentosu'nun dini özgürlükler danışma kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Ramazan iki kadının hakkında tecavüz suçlamalarında bulunmasının ardından izne ayrılmıştı. Oxford Üniversitesi, kararın karşılıklı anlayış içinde alındığını bildirmişti.

 

ETİKETLER

ramazantecavüzsuçlamahaberaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24