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Dünya

Müslüman Kardeşler kiliseleri korumak istiyor

Mısır'da Müslüman Kardeşler, geçen yıl İskenderiye'de düzenlenen saldırı gibi bir saldırıyı önlemek amacıyla gelecek ay başında kutlanacak Kıpti Noeli

29 Aralık 2011 02:00

T24 - Mısır'da Müslüman Kardeşler, geçen yıl İskenderiye'de düzenlenen saldırı gibi bir saldırıyı önlemek amacıyla gelecek ay başında kutlanacak Kıpti Noeli için kiliseleri korumak istediğini bildirdi.

Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan haberer göre; Müslüman Kardeşler yayımladığı bildiride, Hüsnü Mübarek dönemine atıfta  bulunarak ''günahkarların eski rejim döneminde birçok defa yaptığı gibi kutlamalara zarar vermemesi için Müslüman Kardeşler'in kiliseleri korumak için komiteler oluşturma kararı aldığı'' belirtildi. Müslüman Kardeşler ayrıca, ülke yönetiminde bulunan ordudan, genel seçimlerde seçim bürolarını koruduğu gibi Hristiyanların ibadet yerlerinin de korunmasını sağlamasını istedi. Kıptiler, yaklaşık 82 milyonluk Mısır nüfusunun yüzde 6 ila 10'unu temsil ediyor. İskenderiye'deki saldırı sırasında, aralarında çok sayıda Kıpti Hristiyan'ın bulunduğu 21 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.



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