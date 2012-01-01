Müslüman Kardeşler İsrail'le köprüleri atıyor mu?

T24 - Mısır'da halen devam eden seçimlerden birinci olarak çıkacağına kesin gözüyle bakılan Müslüman Kardeşler'in partisinin İsrail'le uzlaşmaya gitmeyeceği belirtiliyor.



İsrail'in Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, Mısır'da devam etmekte olan seçimlerde sandıktan birinci çıkmasına kesin gözüyle bakılan Müslüman Kardeşler'in Hürriyet ve Adalet Partisi (FJP) Başkan Yardımcısı, İsrail'le uzlaşmaya gitmeyeceğini ve iki ülke arasındaki barış anlaşmasını iptal edeceklerini belirtti.



Başkan Yardımcısı Raşit el Bayumi'nin, Arap gazetesi El Hayat'a verdiği röportaja dayandırılarak hazırlanan habere göre, FJP "hiçbir koşulda" İsrail ile müzakere masasına oturmayacak ve iktidar olunca, Mısır'la İsrail arasındaki barış anlaşmasını iptal etmenin yollarını arayacak.



El Hayat'a verdiği röportajda El Bayumi, İsrail'i "işgalci ve suçlu bir düşman" olarak nitelendirdi, suçlularla müzakereye oturmayacağının altını çizdi.





Barış anlaşmasını hükümsüz kılacaklar



1979'da İsrail ile Mısır arasında imzalanan barış anlaşmasını hükümsüz kılmak için hukuki prosedürlere başvuracaklarını söyleyen El Bayumi, "Müslüman Kardeşler uluslararası sözleşmelere saygılıdır, ancak Siyonistlerle barış anlaşmasına karşı hukuki eyleme geçeceğiz" dedi.



FJP, seçimlerin ilk iki aşamasından da yüzde 36 oy alarak birinci çıkarken, seçimlerin birinci aşamasından sürpriz şekilde ikinci çıkan radikal İslamcılar'ın kurduğu Selefi Nur Partisi, ikinci aşamada oy oranını yüzde 4 artırarak, yüzde 28.8 ile ikinci sıradaki parti olmaya devam etti. Mısır'da seçimlerin son oylaması 4 Mart'ta gerçekleştirilecek.





