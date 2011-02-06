-MÜSLÜMAN KARDEŞLER GÖRÜŞMEDEN MEMNUN DEĞİL KAHİRE (A.A) - 06.02.2011 - Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman'ın, Müslüman Kardeşler örgütünün de dahil olduğu muhaliflerle bugün yaptığı görüşmenin sonuçları, Müslüman Kardeşler'i pek tatmin etmedi. Müslüman Kardeşlerin'in üst düzey üyelerinden olan ve görüşmeye de katılan Abdülmanem Abdülfatuh, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Süleyman'ın görüşmedeki tutumunun olumlu olduğunu, ancak Mısır'da topyekun siyasal bir dönüşüm yolunda masaya koydukları talepleri karşılama yönünde özel bir tavır sergilemediğini söyledi. Hükümetin görüşmeden sonra yaptığı ve sağlanan mutabakatın detaylarına ilişkin açıklaması için "olumlu fikirleri ortaya koyuyor, ancak köklü değişiklikleri içermiyor" diyen Abdülfatuh, "Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlayarak, "Anayasanın 76 ve 77'inci maddelerinin değiştirilmesini, parlamentoyu feshetmesini, tüm siyasal mahkumların serbest bırakılmasını ve olağanüstü halin kaldırılmasını" talep ettiklerini belirtti. Müslüman Kardeşler Temsilcisi Abdülfatuh, "Bu yapılıncaya değin gençler sokaklarda olacak ve paralel olarak görüşmeler de devam edecek" dedi. Anayasanın 76 ve 77'inci maddeleri, cumhurbaşkanının seçimiyle ilgili. Bu maddeler, Mübarek'in lideri olduğu iktidar partisinin, bir sonraki cumhurbaşkanının kim olacağını fiilen tayin etmesine imkan sağlıyor, ayrıca seçilen bir cumhurbaşkanının sonraki seçimlerde yeniden aday olabilmesine bir sınırlama getirmiyor. Hükümet açıklamasında, bu konuda bir komite kurulduğu ve çalışmalarını mart ayının ilk haftasına kadar tamamlayacağı belirtilmişti. Muhalefet liderlerinden Muhammed El Baradei'nin temsilcisi Mustafa Naggar da yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Toplantı genel anlamıyla olumluydu, ancak henüz sadece bir başlangıç." Süleyman'ın kendileriyle, tüm muhaliflerin katıldığı toplantı sonrasında teke tek görüştüğünü belirten Naggar, "Tam demokratik dönüşüm talep ettik. Fakat Süleyman, 'demokrasi aşamalarla gelir ve ben, barışçıl bir dönüşüm dönemi ve sivil bir yönetim olacağı konusunda istekliyim' dedi" ifadelerini kullandı.