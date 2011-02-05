Müslüman Kardeşler: Erdoğan’ı örnek alıyoruz

Müslüman Kardeşler’in kurucusu Hasan El Benna’nın torunu Tarık Ramazan, entelektüel kişiliğiyle öne çıkan ve özellikle Avrupa’daki Müslümanlar arasında büyük bir etkiye sahip bir İslam bilimci...



Oxford üniversitesinde profesör olan, Blair hükümetinde danışman olarak görev alan Ramazan, Fransız Le Point dergisine konuştu. Müslüman Kardeşler’de son yıllarda tıpkı Milli Görüş örneğinde olduğu gibi ciddi kırılmaların yaşandığı bir evrim geçirdiğini söyleyen Ramazan bu değişimi şöyle özetliyor:



“Benimsenen yeni duruş, kökünü inkar etmeden laikliği ve demokrasiyi kabul etmek üzerine kurulu. Çoğul bir örgütten bahsediyoruz. Bugün eski tüfekler hala hareketin başında, ama kırklı yaşlarındaki genç entelektüeller Recep Tayyip Erdoğan’a benzer bir yaklaşıma sahip. Elbette şeriatın günlük yaşamda uygulanması ile ilgili tartışmalar var ama Müslüman ülkelerin geleceği zaten bu tür hareketlerin de topluma yön veren tartışmaların içine dahil olmasından geçiyor.”



