T24 LogoT24 Logo
Dünya

Müslüman Kardeşler: Erdoğan’ı örnek alıyoruz

Oxford üniversitesinde profesör olan, Blair hükümetinde danışman olarak görev alan Ramazan, Fransız Le Point dergisine konuştu.

05 Şubat 2011 02:00

Müslüman Kardeşler’in kurucusu Hasan El Benna’nın torunu Tarık Ramazan, entelektüel kişiliğiyle öne çıkan ve özellikle Avrupa’daki Müslümanlar arasında büyük bir etkiye sahip bir İslam bilimci...


Oxford üniversitesinde profesör olan, Blair hükümetinde danışman olarak görev alan Ramazan, Fransız Le Point dergisine konuştu. Müslüman Kardeşler’de son yıllarda tıpkı Milli Görüş örneğinde olduğu gibi ciddi kırılmaların yaşandığı bir evrim geçirdiğini söyleyen Ramazan bu değişimi şöyle özetliyor:


“Benimsenen yeni duruş, kökünü inkar etmeden laikliği ve demokrasiyi kabul etmek üzerine kurulu. Çoğul bir örgütten bahsediyoruz. Bugün eski tüfekler hala hareketin başında, ama kırklı yaşlarındaki genç entelektüeller Recep Tayyip Erdoğan’a benzer bir yaklaşıma sahip. Elbette şeriatın günlük yaşamda uygulanması ile ilgili tartışmalar var ama Müslüman ülkelerin geleceği zaten bu tür hareketlerin de topluma yön veren tartışmaların içine dahil olmasından geçiyor.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24