-MÜSLÜMAN KARDEŞLER: ''CUMHURBAŞKANLIĞINA HEVESLİ DEĞİLİZ'' KAHİRE (A.A) - 04.02.2011 - Mısır'ın en büyük muhalif hareketi Müslüman Kardeşler, ''cumhurbaşkanlığına aday olmaya hevesli olmadıklarını'' belirtti. El Cezire televizyonunun haberine göre, Müslüman Kardeşler'in üyesi olan eski milletvekili Muhammed el Beltagi, 'Mübarek rejiminin bitmesinin ardından müzakereye hazırız. Cumhurbaşkanlığına aday olmaya veya bir koalisyon hükümetinde görevlendirilmeye hevesli değiliz'' dedi ve hükümetin örgütle ''flört ettiğini'' ifade etti. El Beltagi, siyasi reformları görüşmeye davet eden hükümet temsilcilerinin, yasaklı örgütün parti olarak tanınacağı işaretini verdiğini söyledi. Müslüman Kardeşler örgütü üyeleri, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek karşıtı gösterilere katılıyor ancak gösterilerin organize edilmesinde herhangi bir rolleri olmadığını savunuyor. Örgüt dün hükümetin görüşme davetini reddetmişti.